Enrique Valderrama plantea cadena perpetua para funcionarios que se coludan con el crimen organizado

El candidato presidencial del APRA, Enrique Valderrama, detalló las medidas que aplicaría en un eventual Gobierno para enfrentar la criminalidad y combatir la corrupción en el país.

En ese sentido, planteó una política de mano dura contra funcionarios que se coludan con el crimen organizado, así como sanciones drásticas para las empresas involucradas en actos irregulares en la ejecución de obras públicas.

"Hay un gran dolor ciudadano que es el asunto de la seguridad y evidentemente la corrupción es la que lo estructura. Vemos bandas criminales compuestas por policías, operadores de justicia que liberan gente a las 24 horas y que están en bandas criminales, se le encarga a determinadas zonas del país a las Fuerzas Armadas para que se reduzca la producción de droga y en lugar de reducirse ha incrementado”, señaló Valderrama durante una entrevista en el programa Prueba de fuego de RPP.

Frente a ello, propuso reforzar los mecanismos de contrainteligencia “en los órganos de justicia, en las Fuerzas Armadas, en la Policía Nacional y en el sistema penitenciario”.

Asimismo, anunció que impulsará la aplicación de cadena perpetua para “todos esos funcionarios que se coludan con las bandas criminales”.

El candidato aprista defendió su postura al considerar que las sanciones severas sí pueden tener un efecto disuasivo, especialmente cuando se trata de quienes tienen la responsabilidad de proteger a la ciudadanía y administrar justicia.

Además, descartó que su propuesta implique abandonar el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH).

“Para eso no necesitamos entrar a la demagogia de decir ‘vamos a salirnos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos’ que toma un montón de tiempo y no va a servir probablemente para nada. La perspectiva del APRA no está a favor de la salida, sino de la reforma del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, aseguró.

Sanciones para empresas involucradas en corrupción

En un segundo eje, centrado en la obra pública, Enrique Valderrama propuso medidas estrictas contra las empresas involucradas en corrupción.

Señaló que toda compañía cuyos directivos hayan sido sancionados por actos irregulares en contrataciones “no debe volver a contratar con el Estado”.

Otro de los problemas que mencionó, y que -según dijo- afecta sobre todo a las regiones, es el de las obras públicas inconclusas.

“Toda empresa que deje una obra abandonada en el país no debe volver a contratar con el Estado”, afirmó.