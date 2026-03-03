Elecciones 2026: candidato Carlos Álvarez plantea importar gas como salida a crisis del suministro

El candidato presidencial por País Para Todos, señalo que se requiere construir un nuevo ducto pero que, a la par, es necesario aplicar medidas inmediatas para aliviar el impacto en el bolsillo del pequeño consumidor.

El candidato presidencial del partido País Para Todos, Carlos Álvarez, se pronunció por la declaratoria de emergencia del suministro de gas que enfrenta el país, tras la fuga y deflagración en un tramo del gasoducto del gas de Camisea ocurrido el domingo 1 de marzo.

En un escenario donde él sea jefe de Estado, dijo que su propuesta de solución sería la inmediata importación del suministro para evitar una mayor afectación al pequeño consumidor.

“La solución es construir un gasoducto, es una solución a largo plazo, pero a corto plazo el gobierno inmediatamente tiene que importar el GNV [gas natural vehicular] para nuestros hermanos taxistas. No es posible que estén ahí amaneciéndose, haciendo cola, sufriendo gente que se gana el pan del día a día, sus casas, sus hogares, sus familias; viven de la carrera de los taxis y no se puede tratar así a los taxistas. Mi solidaridad, mi apoyo para ellos, que se resuelva ese problema de combustible para ellos", dijo.



Como informó RPP, el Ministerio de Energía y Minas declaró el estado de emergencia hasta el 14 de marzo con el objetivo de implementar medidas extraordinarias que aseguren la continuidad del abastecimiento energético, esta medida prioriza el suministro de gas natural para uso residencial y servicios esenciales, con el fin de prevenir desabastecimientos y preservar la estabilidad del sistema.

No daría el voto de confianza

Tras confirmarse que el 18 de marzo el gabinete encabezado por la premier Denisse Miralles acudirá al Congreso de la República para solicitar el voto de confianza, Carlos Álvarez señaló que los nuevos ministros no deberían recibir el respaldo del Parlamento, no obstante, reconoció que el país atraviesa un momento crítico.

"No le daría la confianza porque es un gabinete nacido de la componenda, del arreglo, la repartija, del pacto bajo la mesa y es una ofrenda para el país. La gente se ha dado cuenta, hay una gran desaprobación, pero es verdad por otro lado, que necesitamos a los ministros trabajando en Arequipa por el castigo a la naturaleza, los huaycos y también en Piura, en Chiclayo, por el castigo del niño [del fenómeno] y el friaje en el sur. Pero ese tipo de mensajes son pésimos, es una ofrenda a la vergüenza nacional", acotó.

El candidato ofreció estas declaraciones tras la presentación de su equipo técnico a cargo del diseño de su plan de gobierno, entre los que destacaron la exprocuradora de lavado de activos, Julia Príncipe; el exministro de trabajo, Juan Sheput; el médico epidemiólogo, Hermes Velásquez; el congresista y neurobiólogo, Edgar Málaga; el general de brigada (r), Miguel Herrera y, como asesora externa, la exministra de transportes, Paola Lazarte.