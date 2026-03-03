Nueva serie 'La familia Ingalls' ya tiene fecha de estreno en Netflix y anuncia segunda temporada

La nueva serie 'La familia Ingalls' llegará a Netflix el próximo 9 de julio de 2026. | Fuente: NBCUniversal Television Distribution

Alice Halsey será Laura Ingalls, el recordado personaje de Melissa Gilbert

Con tan solo 10 años, Alice Halsey será la nueva Laura Ingalls, recordado personaje interpretado por la actriz Melissa Gilbert en Little House on the Prairie, o simplemente La familia Ingalls, la icónica serie de NBC transmitida entre 1974 y 1983.

Halsery acaba de prestar su voz para la serie animada de Disney, Kindergarten: El Musical. Anteriormente, estuvo en la telenovela Days of Our Lives y la secuela de NBC de Night Court. Años atrás, debutó en la serie de televisión de Apple TV+, Lessons in Chemistry, como la hija del personaje de Brie Larson.

“¡Me encantan todos los libros de Little House tanto, y estoy tan emocionada y agradecida de poder darle vida a Laura! Muchas gracias al equipo creativo de Little House por poner vuestra fe en mí, y a mi increíble equipo de trabajo”, escribió la joven actriz en un post en Instagram con la noticia difundida por Variety.

¿Quiénes actuarán en la nueva serie de La familia Ingalls?

Anteriormente, la serie dio a conocer a los otros tres actores principales para su adaptación en Netflix. Según información de Deadline, el actor Luke Bracey encarnará a Charles Ingalls, el patriarca carismático de La familia Ingalls y padre de Mary y Laura.

Por otro lado, el mismo medio estadounidense confirmó que la actriz Crosby Fitzgerald hará el papel de Caroline Ingalls, la madre protectora y esposa cariñosa de Charles Ingalls. Finalmente, se conoció que la joven actriz Skywalker Hughes actuará como Mary Ingalls, la hermana mayor de Laura y quien siempre se muestra como una amante de la poesía y una alumna “obediente y estudiosa”.

¿De qué tratará la nueva serie de La familia Ingalls?

La nueva serie La familia Ingalls se basará en los ocho libros publicados por la famosa escritora estadounidense Laura Ingalls Wilder entre 1930 y 1940. Del mismo modo, se agregará el noveno libro póstumo publicado en 1971.

La productora Rebecca Sonnenshine se encargará de llevar la nueva historia de La familia Ingalls a Netflix de la mano con las productoras ejecutivas Joy Gorman Wettels (Joy Coalition), Trip Friendly (Friendly Family Productions), Dana Fox y Susanna Fogel.

“En parte un drama familiar esperanzador, en parte un relato épico de supervivencia y en parte una historia sobre el origen del Oeste americano, esta nueva adaptación de los icónicos libros semiautobiográficos 'La pequeña casa' de Laura Ingalls Wilder ofrece una visión caleidoscópica de las luchas y los triunfos de quienes dieron forma a la frontera”, se lee en la sinopsis oficial.

The Ingalls family are on their way. Little House on the Prairie premieres July 9 and the series has been officially renewed for Season 2!



Starring Alice Halsey as Laura, Luke Bracey as Charles, Crosby Fitzgerald as Caroline, and Skywalker Hughes as Mary. pic.twitter.com/gRucGbIZxt — Netflix (@netflix) March 3, 2026