Informes RPP
Informes RPP
El boom inmobiliario y el impacto en distritos de la capital
EP 1327 • 05:45
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Fuerza Popular responde a demanda de Fiscal de la Nación y niega vínculos con grupos violentos
EP 1870 • 16:26
RPP Data
RPP Data
Santa Rosa: distrito fronterizo exige confirmación oficial sobre sus primeras elecciones municipales
EP 293 • 04:01

Nicolás Maduro confía en preparación de campesinos para "tomar las armas" si EE. UU. ataca Venezuela

Maduro dijo que confía en que los campesinos se preparen
Maduro dijo que confía en que los campesinos se preparen "integralmente" para "tomar las armas" y defender la nación si fuera agredida por Estados Unidos. | Fuente: EFE
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

Maduro advirtió que millones de campesinos estarían listos para defender la “soberanía” del país, en un contexto de creciente tensión con Estados Unidos, que ha desplegado fuerzas militares en el mar Caribe, bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo este sábado que confía en que los campesinos se preparen "integralmente" para "tomar las armas" y defender la nación si fuera agredida por Estados Unidos, país que mantiene un despliegue naval en el mar Caribe, bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

"Confío en la Unión Nacional Campesina Ezequiel Zamora para que se preparen integralmente y miles, y no exagero si digo millones, de campesinos y campesinas estén preparados para tomar las armas y defender la República Bolivariana de Venezuela si fuera agredida por el imperio norteamericano", dijo el mandatario en el acto de fundación de esta unión, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Maduro dijo que si Venezuela es "agredida" por Estados Unidos se mantendría "esta patria grande, rebelde, en resistencia prolongada y libre, siempre libre".

"Nuestra lucha es por la paz, como decía el libertador Simón Bolívar", añadió.

El presidente sostuvo que Venezuela está más unida que nunca para "garantizar la soberanía, la paz y el derecho a la vida y al trabajo".

"Jamás Venezuela puede ser tocada por el imperio norteamericano, el sagrado suelo de la patria, los sagrados mares de la patria y el sagrado cielo de la patria debemos cuidarlos, en perfecta unión popular, militar, policial", añadió, en referencia a las actividades de adiestramiento militar en las comunidades del país suramericano.

Nicolás Maduro.
Nicolás Maduro. | Fuente: EFE
Despliegue de las fuerzas de Venezuela

Este sábado, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) se desplegó en distintas comunidades de Venezuela para enseñar sobre "manejo de armas" como parte del plan de adiestramiento en defensa de Estados Unidos, país que mantiene un despliegue naval en el mar Caribe, bajo el argumento de combatir el narcotráfico y que Caracas considera una "amenaza".

En Caracas, los militares salieron en caravana por distintas vías hasta llegar al sector popular de El Valle, donde el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, aseguró que esta jornada marca un "hito" en la "revolución militar" del país.

De acuerdo a imágenes de VTV, los funcionarios de la FANB se desplegaron en comunidades de los estados Miranda, Barinas, Apure, Bolívar, Zulia, Mérida, Táchira, Trujillo, Nueva Esparta, así como Amazonas, en los que dictaron charlas y actividades prácticas sobre el uso de armas militares.

El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
Tags
Nicolás Maduro Estados Unidos Venezuela EE.UU. Caribe

