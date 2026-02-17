Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Chofer de combi fue asesinado frente a sus menores hijos en el Cercado de Lima

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

La unidad, llena de pasajeros, fue interceptada por dos sicarios, que dispararon varias veces contra el conductor, que murió en el acto.

Lima
00:00 · 02:24
El crimen ocurrió a la altura de la cuadra 13 de la avenida Morales Duárez.
El crimen ocurrió a la altura de la cuadra 13 de la avenida Morales Duárez. | Fuente: RPP / Jesús Ortiz

Terror en la ruta. El chofer de una combi de transporte público fue asesinado a balazos a la altura de la cuadra 13 de la avenida Morales Duárez, en el Cercado de Lima.

Según testigos, la unidad -que estaba con pasajeros a bordo- se desplazaba por la citada arteria con dirección al Callao, cuando fue interceptada por dos sujetos a bordo de una motocicleta.

Los sicarios sacaron sus armas y dispararon múltiples veces contra el conductor de la combi, que murió en el acto. El transportista recibió un impacto de bala en la cabeza y otro a la altura del cuello.

Uno de los pasajeros de la combi, al ver al conductor abatido, reaccionó y tomó el volante, evitando que el vehículo se vuelque, lo que hubiera provocado una tragedia aún mayor.

Lo más condenable es que los menores hijos del chofer estaban sentados en el asiento del copiloto, por lo que fueron testigos directos del homicidio de su padre.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Crimen en investigación

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar del crimen y establecieron un perímetro, donde los peritos hallaron más de cinco casquillos de bala.

Fuentes de la investigación identificaron al chofer asesinado como Misael Romero Muñoz (30), padre de tres menores.

La unidad atacada ofrecía el servicio de transporte informal desde la Plaza Unión hasta la avenida Mayolo. 

Antes de huir, los sicarios dejaron una carta extorsiva, en la que amenazaban a todos los choferes de las combis que cubren la ruta por la avenida Morales Duárez. En la nota, escribieron un número telefónico, que será analizado por las autoridades, para poder dar con la banda criminal detrás de este execrable crimen.

Te recomendamos
Informes RPP

Tambores de guerra en Medio Oriente: El mundo en vilo ante la advertencia de Trump a Irán

La tensión entre Estados Unidos e Irán ha escalado a niveles críticos tras el envío de una flota militar y las amenazas del presidente Donald Trump de actuar “con rapidez y violencia” si Teherán no acepta un acuerdo que limite estrictamente su programa nuclear. El conflicto actual entre Irán y Estados Unidos tiene raíces que se hunden en décadas de desconfianza mutua, como señala el siguiente informe:
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
Cercado de Lima Lima PNP Policía Nacional Inseguridad ciudadana

RPP TV

En Vivo

Más sobre Policiales

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA