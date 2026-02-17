Chofer de combi fue asesinado frente a sus menores hijos en el Cercado de Lima

El crimen ocurrió a la altura de la cuadra 13 de la avenida Morales Duárez. | Fuente: RPP / Jesús Ortiz

Terror en la ruta. El chofer de una combi de transporte público fue asesinado a balazos a la altura de la cuadra 13 de la avenida Morales Duárez, en el Cercado de Lima.

Según testigos, la unidad -que estaba con pasajeros a bordo- se desplazaba por la citada arteria con dirección al Callao, cuando fue interceptada por dos sujetos a bordo de una motocicleta.

Los sicarios sacaron sus armas y dispararon múltiples veces contra el conductor de la combi, que murió en el acto. El transportista recibió un impacto de bala en la cabeza y otro a la altura del cuello.

Uno de los pasajeros de la combi, al ver al conductor abatido, reaccionó y tomó el volante, evitando que el vehículo se vuelque, lo que hubiera provocado una tragedia aún mayor.

Lo más condenable es que los menores hijos del chofer estaban sentados en el asiento del copiloto, por lo que fueron testigos directos del homicidio de su padre.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Crimen en investigación

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar del crimen y establecieron un perímetro, donde los peritos hallaron más de cinco casquillos de bala.

Fuentes de la investigación identificaron al chofer asesinado como Misael Romero Muñoz (30), padre de tres menores.

La unidad atacada ofrecía el servicio de transporte informal desde la Plaza Unión hasta la avenida Mayolo.

Antes de huir, los sicarios dejaron una carta extorsiva, en la que amenazaban a todos los choferes de las combis que cubren la ruta por la avenida Morales Duárez. En la nota, escribieron un número telefónico, que será analizado por las autoridades, para poder dar con la banda criminal detrás de este execrable crimen.