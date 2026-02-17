EncontrarNos por el Perú, problemática social convertida en alternativas de solución [INFORME]

Este año, más de 27 millones de peruanos acudirán a las urnas a elegir a sus nuevas autoridades. Surge la necesidad de nuevos espacios de discusión que permitan definir acciones que atiendan las demandas de la población, en un país donde el 68% de la gente dijo tener poco o nada de interés en la política, según una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos de 2024.

Por ello surge EncontrarNos por el Perú, una iniciativa impulsada por el movimiento de líderes empresariales Es Hoy y Apoyo Consultoría, junto con Transparencia y el Grupo RPP.

En este espacio de diálogo, distintos actores sociales, empresariales y políticos generaron propuestas concretas para atender los problemas que la población definió como prioritarios en los primeros 100 días de gobierno.

Nosotros llamamos una entrega ciudadana de las propuestas a los partidos políticos, porque lo que esperamos es que puedan incorporarlas y quien sea gobierno, a partir de julio, pueda implementarlas en los primeros 100 días de gobierno" Verónica Sifuentes, gerente general de Es Hoy

Diálogo plural y multiactor

Verónica Sifuentes, gerente general de Es Hoy, indica que se identificaron tres ejes temáticos que demandan atención: seguridad, salud pública y empleo.

Ese fue el punto de partida para las jornadas en distintas regiones del país, que iniciaron en septiembre del año pasado.

"Partimos a trabajar un proceso de diálogo plural y multiactor en cinco regiones del país, cinco regiones que representan el 50% de la población peruana y trabajamos también en una fase de consulta a expertos, más de 100 expertos plurales, que han contribuido a poder identificar cuáles son las posibles rutas de solución o propuestas a nivel de política pública", sostiene.

La gerente general de Es Hoy puntualiza que la iniciativa no se limita al diagnóstico de los problemas. Las propuestas y planes de acción consensuados serán entregados este miércoles 18 de febrero a los partidos políticos que están en carrera electoral.

"Y una vez hechas públicas estas propuestas, las vamos a entregar. Nosotros llamamos una entrega ciudadana de las propuestas a los partidos políticos, porque lo que esperamos es que puedan incorporarlas y quien sea gobierno, a partir de julio, pueda implementarlas en los primeros 100 días de gobierno", enfatiza.

Son propuestas que se han trabajado sobre la base de entrevistar y reunirnos con expertos que tienen perfiles muy distintos, que tienen opiniones distintas con respecto a cómo solucionar estos problemas" Raúl Andrade, gerente de proyectos de Apoyo Consultoría

Metodología

El gerente de proyectos de Apoyo Consultoría, Raúl Andrade, detalla la metodología utilizada en las jornadas de diálogo estructurado, llevadas a cabo en 5 regiones del país, y cuyo resultado son estas propuestas que, se espera, sean integradas en los planes de gobierno de las futuras autoridades.

"Son propuestas que se trabajaron en los talleres regionales que hemos tenido en Lima, en Arequipa, en Cusco, en Loreto, en La Libertad. Son propuestas que se han trabajado sobre la base de entrevistar y reunirnos con expertos que tienen perfiles muy distintos, que tienen opiniones distintas con respecto a cómo solucionar estos problemas", asegura.

Nuestro rol como medio es difundirlas. Poner otra vez al ciudadano en el centro de la discusión pública, a cómo el ciudadano ve los problemas de la ciudad y cómo hacer que el político resuelva" Frida Delgado Nachtigall, vicepresidente del directorio del Grupo RPP

Objetivos

Frida Delgado Nachtigall, vicepresidente del directorio del Grupo RPP, resaltó que las propuestas de solución tendrán un fuerte impacto social porque parten de problemáticas que se han convertido en “dolores” para la población y que requieren urgente atención.

"Partir de los dolores de la gente y encontrar soluciones a esos dolores. Y nuestro rol como medio es difundirlas. Poner otra vez al ciudadano en el centro de la discusión pública, a cómo el ciudadano ve los problemas de la ciudad y cómo hacer que el político resuelva", enfatiza.

En un escenario de baja confianza en la política, EncontrarNos por el Perú convierte las principales preocupaciones ciudadanas, como seguridad, salud y empleo, en propuestas de solución concretas que serán entregadas a nuestras futuras autoridades buscando que asuman compromisos claros y ejecutables desde el inicio de su gestión.