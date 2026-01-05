ONU pide que se respete el derecho internacional tras operativo de Estados Unidos en Venezuela

El secretario general de la ONU, António Guterres, expresó este lunes a través de la subsecretaria para Asuntos Políticos, Rosemary A. DiCarlo, su "profunda preocupación" por la acción militar de EE.UU. en Venezuela y llamó ante el Consejo de Seguridad a respetar el derecho internacional, que "prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial de los Estados".

Además, manifestó su preocupación por la posible "intensificación de la inestabilidad interna" en Venezuela y por el impacto que la situación podría tener en la región, e instó a todos los actores venezolanos a participar en un "diálogo inclusivo y democrático que respete los derechos humanos, el estado de derecho y la soberanía del pueblo".

Guterres recordó que, en el momento de su intervención ante el Consejo, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, se encuentra detenido en Nueva York, acusado junto a su esposa, Cilia Flores, de delitos graves por las autoridades estadounidenses.

Por otra parte, subrayó la necesidad de "respetar el derecho internacional, incluida la Carta de Naciones Unidas, que prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de los Estados".

También destacó que la paz internacional depende del compromiso de todos los países de cumplir con esas normas.

El secretario general, agregó DiCarlo, puntualizó que la operación estadounidense afectó a Caracas y a los estados de Miranda, Aragua y La Guaira, aunque aún no se conoce el número exacto de víctimas.

Asimismo, hizo un repaso de la crisis venezolana en los últimos años, recordando las elecciones presidenciales de julio de 2024, cuya transparencia fue cuestionada, así como las "graves violaciones de derechos humanos documentadas" por la Oficina del Alto Comisionado.

Así, instó a todos los actores venezolanos a participar en un "diálogo inclusivo y democrático", que respete los derechos humanos, el Estado de derecho y la soberanía del pueblo.

También pidió a los países vecinos y a la comunidad internacional "actuar con solidaridad, promoviendo la convivencia pacífica y apoyando iniciativas para encontrar una solución no violenta a la crisis".

Guterres, a través de la representante, enfatizó que "el poder de la ley debe prevalecer", y que "el derecho internacional ofrece herramientas para abordar problemas como el narcotráfico, las disputas sobre recursos y las violaciones de derechos humanos".

Por último, subrayó que la única vía viable para superar la crisis es a través del respeto a las normas internacionales y al orden jurídico global.