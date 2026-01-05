Especialista sostiene que Tribunal Supremo venezolano optó por la ausencia temporal de Maduro para facilitar asunción de Delcy Rodríguez

Según la especialista, el régimen optó por una interpretación forzada de la Constitución para ganar tiempo, argumentando un "secuestro" de Nicolás Maduro. | Fuente: RPP

Tras el anuncio de que la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumirá como presidenta encargada de Venezuela, Nancy Arellano, magíster en gestión pública y presidenta de la organización Veneactiva, analizó la maniobra jurídica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para mantener el control del poder sin convocar a nuevos comicios de inmediato.

Según la especialista, el régimen optó por una interpretación forzada de la Constitución para ganar tiempo, argumentando un "secuestro" de Nicolás Maduro.

“Hay una situación bien sui generis. De hecho, el propio título de presidenta encargada es la aplicación por parte del TSJ, espurio, del artículo 234; es decir, la calificación básicamente de la ausencia temporal de Maduro (...) En vez de aplicar el 233, que obligaría a llamar a elecciones en 30 días, aplicaron el 234 como ausencia temporal. Ello supone 90 días prorrogables”, dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

"Estado híbrido"

Arellano advirtió que el desafío principal para cualquier transición no es solo político, sino de seguridad, debido a la fragmentación del control territorial que deja la gestión de Maduro.

“Lo que hizo Maduro fue transformar a Venezuela en un estado híbrido, donde han renunciado al monopolio de la fuerza coactiva, y eso genera un multitablero de poder de fuego, con grupos paraestatales, paramilitares, con presencia de Hezbolá, con presencia de la FARC, con presencia del ELN, con presencia del Tren de Aragua”, detalló.

La experta señaló que esta situación es "prepolítica" y de alta complejidad, revelando además el nivel de desconfianza que existía en la cúpula del poder.

“El nivel de paranoia que tenía Maduro llegó a tal punto, no solamente de tener a cubanos en los círculos inmediatos de protección, sino además de llegar a contratar en algún momento al grupo Wagner”, afirmó.

Legitimidad y transición

Para Arellano, el contexto actual, influenciado por la presión de Estados Unidos, apunta a la “generación de condiciones de transición para viabilizar una transición”. Sin embargo, recalcó que este proceso debe incluir a los líderes que ostentan el respaldo popular y legal.

“Creo que hay que trabajar en un escenario multiactor. Indudablemente, el actor con legitimidad constitucional es Edmundo González y María Corina Machado. Eso cumple un rol en el tablero de retoma del orden y ofrece unas garantías además de participación de la propia venezolanidad”, sostuvo.

Finalmente, hizo un llamado a ver la crisis como un tema de seguridad regional: “El problema del crimen organizado transnacional. No es venezolano. Es transnacional”.