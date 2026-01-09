Gobierno interino de Venezuela anuncia "exitosa operación" conjunta con EE.UU. para retorno de petrolero interceptado en el Caribe

El gobierno interino de Venezuela, encabezado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, anunció este viernes el retorno exitoso del buque petrolero Minerva a aguas nacionales, como resultado de una operación conjunta con Estados Unidos que incluyó la interceptación del navío en el Caribe.

El anuncio se produce en medio de un proceso diplomático exploratorio entre ambos países, casi una semana después de la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores por fuerzas estadounidenses en territorio venezolano.



Según el comunicado oficial del Ministerio de Hidrocarburos y la estatal PDVSA, el buque había zarpado "sin pago ni autorización de las autoridades" y fue incautado esta madrugada.

"Gracias a esta primera exitosa operación en conjunto, el buque se encuentra navegando de regreso a aguas venezolanas para su resguardo y acciones pertinentes", agrega el texto oficial.



Operación conjunta también anunciada por Trump



Más temprano, el presidente estadounidense Donald Trump confirmó la interceptación del petrolero, al que identificó como 'Olina', en aguas del Caribe "en coordinación con las autoridades interinas de Venezuela", después de que el buque partiera del país "sin la autorización correspondiente".

"Este petrolero está ahora en camino de regreso a Venezuela. El petróleo será vendido a través del GREAT Energy Deal, que hemos creado para tales ventas", indicó en su red Truth Social.



La operación involucró al Departamento de Defensa y al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de EE.UU., con participación de infantes de Marina que abordaron el buque desde helicópteros del portaviones USS Gerald R. Ford antes del amanecer.

El Comando Sur informó que la acción se desarrolló sin resistencia y envió un "mensaje claro" de que "no existe refugio seguro para los criminales", en el marco de los esfuerzos para combatir "actividades ilegales transnacionales" en el hemisferio occidental, aunque no se precisó el número de detenidos.



De acuerdo con información exclusiva del New York Times, el buque Olina, antes llamado Minerva M, está sancionado por EE.UU. alegando su papel en la financiación de la guerra de Rusia en Ucrania mediante el transporte de exportaciones energéticas rusas a mercados extranjeros.