¿Cuál es el plan de Trump para el petróleo venezolano y qué condiciones exigen las mayores empresas energéticas del mundo para invertir?

El presidente de Estados Unidos señaló que su gobierno proporcionará seguridad y asistencia a las petroleras que inviertan en Venezuela, que cuenta con las mayores reservas probadas de crudo del mundo, unos 303.000 millones de barriles, equivalentes al 17 % del total global.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo una reunión en la Casa Blanca, en Washington D. C., con ejecutivos de las principales empresas energéticas norteamericanas y europeas, incluyendo Chevron, ExxonMobil, ConocoPhillips o la española Repsol, a quienes les pidió que inviertan al menos 100.000 millones de dólares para revitalizar la industria petrolera de Venezuela.

“Van a invertir su dinero, no el de nuestro Gobierno, no lo necesitan, pero sí nuestra protección”, señaló el republicano, y agregó que Washington proveerá “seguridad gubernamental” a las compañías.

Pese a la reunión en la Casa Blanca, los pesos pesados de la industria petrolera se han mostrado escépticos ante la posibilidad de invertir en el país suramericano, debido a la incertidumbre sobre su futuro político, el recuerdo de un pasado de políticas de nacionalización de activos extranjeros y el bajo precio del barril, según han informado medios estadounidenses.

El pedido de las compañías energéticas

El CEO de ExxonMobil, Darren Woods, apuntó durante su intervención en el encuentro en la Casa Blanca que son necesarios "cambios significativos" en la situación de Venezuela para que su compañía pueda invertir en el país caribeño.

“Si analizamos las estructuras y marcos legales y comerciales vigentes hoy en Venezuela, resulta un país poco atractivo para la inversión, por lo que se deben realizar cambios significativos en esos marcos comerciales y en el sistema legal”, aseguró Woods.

De cumplirse todas estas condiciones, ExxonMobile podría "empezar a trabajar de inmediato y, en las próximas semanas, comenzar la evaluación, y a partir de ahí, comprender qué se necesita", indicó el directivo.



"Nuestros activos han sido confiscados allí dos veces, así que se imaginarán que reingresar por tercera vez requeriría cambios bastante significativos con respecto a lo que hemos visto históricamente y a la situación actual", añadió.



De igual forma, Ryan Lance, el CEO de ConocoPhillips, otra de las principales petroleras que también tenía presencia en Venezuela en el pasado, insistió en que se necesita hablar de la reestructuración de la deuda soberana del país para financiar la inyección de dólares a la industria energética venezolana.

Sin embargo, el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, le dijo al presidente Trump que la empresa está preparada para "invertir con fuerza en Venezuela" y para multiplicar por tres su producción de crudo en el país caribeño, hasta aproximadamente los 135.000 barriles diarios.

"Estamos listos para invertir más en Venezuela. Hoy producimos 45.000 barriles diarios, en total, y estamos listos para triplicar esta cifra en los próximos tres años, invirtiendo con fuerza en el país", dijo Imaz.

El ejecutivo afirmó que en los últimos 15 años la compañía ha invertido 21.000 millones de dólares en operaciones petrolíferas y gasísticas en suelo estadounidense, en lugares como Texas, Pensilvania, Alaska o, según dijo literalmente Imaz, el "golfo de América" (término que Trump y su Gobierno emplean para referirse al golfo de México).

"Estamos en Venezuela, señor presidente, con nuestros socios de Eni, produciendo el gas que garantiza la estabilidad de la mitad del suministro eléctrico en Venezuela", aseguró Imaz, que consideró las operaciones de Repsol como una muestra del compromiso de la petrolera para con la "estabilidad" que propugna el Gobierno Trump.

"Además, estamos presentes en el terreno. Tenemos personal, instalaciones y capacidades técnicas", concluyó el directivo, quien también es expresidente del Partido Nacionalista Vasco (PNV), en su intervención.

Trump promete garantías a largo plazo a las petroleras

Cabe indicar que Donald Trump ofreció a los ejecutivos de las principales empresas petroleras del mundo "protección y seguridad del gobierno" a largo plazo para compañías petroleras nacionales e internacionales. La apuesta del republicano por la seguridad para las compañías que decidan invertir en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro y el cambio en la presidencia se produce como respuesta a los temores en el sector por la situación de inestabilidad política que atraviesa el país.

Trump, además, invitó también a China y Rusia a comprar todo el crudo venezolano gestionado por Washington "que necesiten" y defendió que su Administración tome control de las ventas de petróleo del país suramericano porque de lo contrario Moscú y Pekín lo hubieran hecho primero.

Venezuela cuenta con las mayores reservas probadas de crudo del mundo, unos 303.000 millones de barriles, equivalentes al 17 % del total global. La mayor parte se encuentra en la Faja del Orinoco, en forma de crudo extrapesado que requiere tecnología avanzada y grandes inversiones para ser explotado.