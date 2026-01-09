Últimas Noticias
Venezuela informa que no está previsto que Delcy Rodríguez viaje fuera del país

Agencia EFE

por Agencia EFE

·

El Ministerio de Comunicaciones e Información descartó que la presidenta encargada realice actividades en el extranjero por el momento.

El Gobierno de Venezuela informó este viernes que no está previsto que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, viaje al exterior "próximamente", luego de que circularan versiones no confirmadas al respecto.

"No está previsto que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, realice ningún viaje fuera del país próximamente. Estamos concentrados como Gobierno en la agenda interna para garantizarle a nuestro pueblo su derecho a la paz y la estabilidad", dijo el ministro de Comunicación e Información, Freddy Ñáñez, en un mensaje en Telegram.

Según el diario español ABC, Rodríguez había solicitado viajar el próximo martes a Estados Unidos, país que mantiene una fuerte presión sobre Venezuela y con el que Caracas ha anunciado "un proceso exploratorio de carácter diplomático", tras la captura de Nicolás Maduro durante un ataque militar el pasado sábado. Ambas naciones tienen relaciones rotas desde 2019.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, también había anunciado en la víspera que había extendido una invitación a Rodríguez para visitar su país

"Hablé también hace dos días con la presidenta actual en Venezuela, Delcy. A ella la conozco desde el principio de todo esto. La invité a Colombia", dijo Petro en un discurso en la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá.

Petro le propuso a Rodríguez un diálogo tripartito con Estados Unidos para estabilizar la sociedad venezolana y evitar un estallido de violencia tras el ataque militar de Washington en Caracas y tres estados vecinos de la capital y la captura de Nicolás Maduro.

