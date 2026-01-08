Senado de EE.UU. aprueba resolución que busca bloquear nuevas incursiones de Donald Trump en Venezuela

El Senado estadounidense aprobó este jueves una resolución conjunta que busca bloquear nuevas e hipotéticas incursiones militares del Gobierno de Donald Trump en Venezuela y que contó con el apoyo de cinco republicanos.

La medida, eminentemente simbólica, se aprobó con 52 votos a favor y 47 en contra, ya que cinco senadores del partido de Trump, que cuenta con una escueta mayoría en el hemiciclo, se unieron a la bancada demócrata.

La resolución, presentada por los demócratas y copatrocinada por el republicano Rand Paul, representa en todo caso una reprimenda para con Trump tras la reciente operación para capturar en Venezuela al presidente Nicolás Maduro de la que el Congreso no fue informado previamente.

¿Cuál es el siguiente paso?

Aunque la aprobación en el Senado supone un primer paso significativo, para ser vinculante debería ser aprobada también por la Cámara Baja, donde los republicanos también tienen una pequeña mayoría, y ser firmada después por el propio Trump, que de seguro la vetaría.

Para anular el veto, ambas cámaras deberían volver a aprobar la resolución, pero por una mayoría de dos tercios.

La Cámara de Representantes ya rechazó en diciembre resoluciones similares para retirar a tropas estadounidenses en caso de que estallara un conflicto con Venezuela.

Pronunciamiento de Trump

Poco después del anuncio, Donald Trump se pronunció en su red Truth Social en donde sostuvo que los republicanos que apoyaron la propuesta de los demócratas "deberían de avergonzarse" porque evita "luchar y defender a los Estados Unidos de Amérca.

"Susan Collins, Lisa Murkowski, Rand Paul, Josh Hawley y Todd Young no deberían volver a ser elegidos. Esta votación obstaculiza enormemente la autodefensa y la seguridad nacional estadounidenses, impidiendo el ejercicio de la autoridad del presidente como Comandante en Jefe. En cualquier caso, y a pesar de su "estupidez", la Ley de Poderes de Guerra es inconstitucional y viola totalmente el Artículo II de la Constitución, como todos los presidentes y sus Departamentos de Justicia han determinado antes que yo.

Sin embargo, la próxima semana se celebrará una votación más importante en el Senado sobre este mismo tema", escribió.