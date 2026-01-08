¿Cuáles son los alcances del control del petróleo venezolano por parte de EE.UU. y cómo afectará a China?

El ingeniero Luis Pacheco, exfuncionario de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), abordó en RPP las implicaciones de la nueva política de Estados Unidos respecto al petróleo venezolano y sus repercusiones con otros países como China.

"Venezuela produce un poco menos de un millón de barriles, dependientes del mes, y alrededor de 650 mil son exportados. En el pasado, la mayoría de esa exportación estaba yendo al lejano oriente, sobre todo a China. Unos 200 000 barriles estaba yendo a los Estados Unidos vía la compañía 'Chevron', única compañía extranjeros que tenía licencia para operar en Venezuela", declaró en Ampliación de Noticias.

La reciente decisión de Estados Unidos, sostuvo, parecería indicar un cambio en la dirección de estas exportaciones, reconociendo que no va a exportar al lejano oriente como China, sino al mercado estadounidense.

"Hay una afectación a China porque estaba recibiendo algún volumen del crudo venezolano a un precio reducido. Además, se beneficia el mercado petrolero norteamericano porque va a recibir un crudo para el cual muchas de sus refinerías están diseñadas, que es el crudo pesado y mediano venezolano", añadió en RPP.

Agregó que se deberá conocer a futuro si el acuerdo por el petróleo "va a ser continúo en el tiempo" y si se pagarían regalías, costos de producción o se realizará un fideicomiso.

"Una cosa es la narrativa de un país y la otra es ¿qué va a pasar con los ingresos que se generan de ese crudo? Los Estados Unidos ha dicho que lo va a administrar, pero ¿qué quiere decir eso en la vida real? ¿Se va a pagar regalías?, ¿se va a pagar los costos de producción?, ¿o simplemente lo va a meter en un fideicomiso, una fiducia y lo va a guardar en el tiempo? Eso no lo sabemos", enfatizó en RPP.

¿Por qué Venezuela produce menos barriles de petróleo que antes?

Luis Pacheco expuso en RPP que los problemas en la producción de petróleo en Venezuela parte de decisiones políticas que alteraron las condiciones de operación para las empresas extranjeras.

"El recurso en el subsuelo no vale nada si los riesgos de superficie impiden que ese recurso sea producido. Venezuela tiene suficientes recursos para que le dure décadas. Pero, ¿qué pasó? Es una combinación de temas ideológicos. [Hugo Chávez] tenía una ideología que lo impulsaba a decir que el petróleo tenía que ser solamente manejado por la compañía estatal", mencionó Luis Pacheco RPP.

"Cambió las reglas del juego, cambió los contratos, subió la carga fiscal tanto como regalías y impuestos, y eso llevó a que muchas de esas compañías terminaran yéndose. Cuando el precio del petróleo, que motivó esa segunda estatización, empezó a bajar después del 2014 en adelante, entonces no habían las condiciones económicas para seguir invirtiendo.", agregó Pacheco.

En esa línea, recordó que el régimen chavista "había sido diseñado con un precio de petróleo alto" y cuando el precio bajó "sufrieron las inversiones que la estatal tenía que hacer y eso contribuyó a la caída en la producción".

Ello se sumó a las estatizaciones de compañías de servicios, " que fueron mal manejadas por la compañía estatal" y eso llevó a una caída en la producción.

"Es una cuestión sistémica, un tapate de condiciones, todavía están ahí. Por eso Venezuela no ha podido remontar la producción a pesar de que los precios están medianamente atractivos", declaró Luis Pacheco.

Consecuencias y escenario ideal

Sobre las consecuencias, Pacheco sostuvo que si existe un cambio político en Venezuela, los países que tienen deudas con el país latinoamericano van a tener "cercarse a quien sea que maneje el gobierno venezolano en ese momento a tratar de renegociar la deuda que tienen con Venezuela".

"[Usted considera que no se ha producido todavía un cambio político en Venezuela? No, no lo creo. No, no se ha producido. [¿Qué es lo que ha pasado?, ¿Qué es lo que ha habido?] Eso es lo que llaman, cuando yo era niño, un juego de sillas musicales. Se paró la música y se sentaron los que tenían silla y los otros ya no están", declaró a RPP.

Por ello, sostuvo que el escenario ideal es "un cambio político, porque las condiciones de superficie que llevaron al desastre de hoy las instituyó el régimen que todavía sigue en el poder".

"Entonces, tiene que haber un cambio político que lleve a un cambio institucional de la manera como se maneja el petróleo. Hoy en día, las condiciones no están dadas para que las compañías inviertan el dinero que se necesita invertir", dijo Luis Pacheco en RPP.