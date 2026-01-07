Desde la venta del petróleo hasta la mejora de la red eléctrica: estos son los puntos del acuerdo con Venezuela anunciado por EE.UU.

El gobierno de Estados Unidos ha anunciado un acuerdo energético con Venezuela que permite la venta inmediata de entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo crudo venezolano en mercados globales, con los ingresos depositados en cuentas controladas por Washington.

Este pacto, detallado por el Departamento de Energía estadounidense, también incluye medidas para mejorar la deteriorada red eléctrica venezolana y la importación de equipos para revitalizar la producción petrolera, en un contexto de cooperación con el gobierno interino liderado por Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero.

Según un comunicado del Departamento de Energía, el acuerdo busca fortalecer la seguridad nacional estadounidense en el hemisferio occidental y contribuir a la restauración de Venezuela como aliado.

Manejo y venta de petróleo venezolano

El comunicado oficial indica que el gobierno de Estados Unidos ha comenzado a comercializar petróleo crudo venezolano en el mercado global para beneficio de EE.UU., Venezuela y sus aliados.

"Hemos contratado a los principales comercializadores de materias primas y bancos clave del mundo para ejecutar y brindar apoyo financiero para estas ventas de petróleo crudo y productos derivados", indica el Departamento de Energía.

Todos los ingresos provenientes de la venta de petróleo crudo y productos derivados del petróleo venezolano se liquidarán primero en cuentas controladas por Estados Unidos en bancos reconocidos mundialmente para garantizar la legitimidad e integridad de la distribución final de los ingresos, agrega el comunicado.

Además, señala que estos fondos se desembolsarán en beneficio del pueblo estadounidense y del pueblo venezolano a discreción del gobierno estadounidense.

Las ventas comenzarán de inmediato con aproximadamente 30 a 50 millones de barriles y continuarán indefinidamente, puntualiza la secretaría.

"El único petróleo que entrará y saldrá de Venezuela será a través de canales legítimos y autorizados, consistentes con la ley de Estados Unidos y la seguridad nacional", enfatiza el documento.

El gobierno estadounidense está reduciendo selectivamente las sanciones para permitir el transporte y la venta de crudo y productos petrolíferos venezolanos a los mercados globales. Además, el diluyente estadounidense (petróleo crudo ligero) fluirá hacia Venezuela según sea necesario para optimizar la producción y transporte del crudo pesado venezolano.

Mejora de la red eléctrica venezolana

El comunicado de la Secretaría de Energía indicó que la red eléctrica venezolana está deteriorada tras años de mala gestión, corrupción y mantenimiento deficiente, con una disminución de más del 30% en la producción de electricidad a nivel nacional.

Ante ello, informó que el gobierno de Estados Unidos trabajará para mejorar la red eléctrica, esencial para aumentar la producción petrolera, las oportunidades económicas y la calidad de vida diaria del pueblo venezolano.

El documento señala que el secretario Wright y el Departamento de Energía colaboran con las autoridades interinas venezolanas y la industria privada para ejecutar este acuerdo.

PDVSA confirma negociación

La estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) confirmó que está en proceso de negociación con Estados Unidos para la venta de volúmenes de crudo. "Este proceso se desarrolla bajo esquemas similares a los vigentes con empresas internacionales como Chevron, y está basado en una transacción estrictamente comercial, con criterios de legalidad, transparencia y beneficio para ambas partes", señaló PDVSA en un comunicado.

El secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, indicó que el gobierno de EE.UU. controlará la venta de petróleo venezolano por tiempo "indefinido", permitiendo su comercialización en refinerías estadounidenses y globales, con depósitos en cuentas controladas por Washington.

La Casa Blanca precisó que el crudo incluye petróleo sancionado a bordo de buques, liberado por el gobierno interino de Rodríguez.

La portavoz Karoline Leavitt explicó que el pacto "trata del petróleo sancionado almacenado en barriles y buques debido al efectivo bloqueo impuesto por Estados Unidos" a Venezuela.

De acuerdo a comunicado oficial, el gobierno de Estados Unidos autorizará la importación de equipos, repuestos y servicios seleccionados para yacimientos petrolíferos venezolanos, involucrando tecnología, experiencia e inversión de socios energéticos estadounidenses y de otros países, para compensar la disminución de producción y impulsar el crecimiento a corto plazo.

El secretario de Estado, Marco Rubio, señaló que el gobierno interino liderado por Delcy Rodríguez "entiende que la única manera de transportar petróleo, generar ingresos y evitar el colapso económico es cooperando y trabajando con Estados Unidos".

Washington continúa incautando petroleros sancionados ligados a Venezuela, incluyendo uno con bandera de Camerún en el Caribe y otro con bandera rusa en el Atlántico, intervenidos este miércoles, según informó el Comando Sur de Estados Unidos.