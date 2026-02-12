21 fallecidos dejó el naufragio de un barco en el Nilo en el norte de Sudán

La embarcación se hundió en la localidad de Shendy, dejando además seis sobrevivientes rescatados. Entre las víctimas había mujeres y niños, según confirmaron autoridades sudanesas.

Un total de 21 personas murieron al naufragar el barco en el que se trasladaban en el Nilo, en una localidad del norte de Sudán, en un incidente en el que seis supervivientes fueron rescatados, confirmó el Consejo Soberano que gobierna en el país africano.

"El Consejo Soberano lamenta ante el pueblo sudanés la muerte de 21 personas tras el naufragio de un barco", señaló un comunicado de esta institución, presidida por el máximo comandante del Ejército, Abdelfatah al Burhan.

Indicó que entre los pasajeros del barco "había mujeres y niños", sin dar a conocer más detalles.

La ONG local Red de Médicos de Sudán había denunciado la muerte de al menos 15 personas en el accidente, en el que otras seis del total de 27 pasajeros del barco seguían desaparecidas.

En un comunicado, la ONG explicó que el incidente ocurrió en la noche del miércoles al jueves cuando el barco naufragó en la localidad de Shendy, en el estado del Río Nilo, a unos 250 kilómetros al norte de Jartum.

"Han sido recuperados 15 cadáveres y seis supervivientes, mientras que los habitantes de la zona y miembros de la defensa civil seguían buscando a seis desaparecidos", dijo el comunicado, sin precisar las posibles causas del incidente.

Lamento que "esta dolorosa tragedia humana revela una vez más la fragilidad del transporte fluvial y la falta de requisitos básicos de seguridad, así como la total ausencia de autoridades locales y equipos de rescate de defensa civil en las primeras horas del accidente, lo que agravó la magnitud de la tragedia".

En este contexto, exigió que las autoridades sudanesas "tomen medidas urgentes para enviar equipos de rescate especializados para la búsqueda y el rescate (...), y actúen para garantizar la seguridad del transporte fluvial y evitar que se repitan desastres como este que se cobra vidas inocentes".

Sudán está sumido en una guerra interna desde hace cerca de tres años que, aunque no ha llegado al norte sudanés, ha causado la muerte de decenas de miles de personas y convertido al país en escenario de la peor crisis humanitaria y de desplazados del planeta.





