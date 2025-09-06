Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Domingo 7 de agosto | "El que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío"
EP 1071 • 11:59
RPP Data
RPP Data
Informes de Essalud revelan que tiempo de espera por citas médicas aumentó en 2025 ¿Cuáles son los motivos?
EP 290 • 03:48
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Fiscales ratifican que requieren 81 millones de soles de presupuesto
EP 1863 • 14:16

Masacre en Nigeria: más de 50 muertos en un ataque yihadista a un pueblo que acogía desplazados

El noreste de Nigeria sufre ataques del grupo yihadista Boko Haram desde 2009.
El noreste de Nigeria sufre ataques del grupo yihadista Boko Haram desde 2009. | Fuente: Pexels (referencial)
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

El noreste de Nigeria sufre ataques del grupo yihadista Boko Haram desde 2009, una violencia que empeoró a partir de 2016.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

 Al menos 57 personas murieron este viernes por la noche en el noreste de Nigeria en un ataque yihadista a un pueblo en el que se habían reasentado desplazados internos, confirmaron este sábado a EFE fuentes militares.

El ataque ocurrió en la localidad de Dar El Jamah, en el estado de Borno.

"Sí, los terroristas atacaron Dar El Jamah la pasada noche y mataron a personas desplazadas recientemente reasentadas desde la ciudad de Bama", declaró un alto mando militar, bajo condición de anonimato.

"Más de 57 personas murieron en el ataque. Nosotros perdimos algunos hombres también y varios resultaron heridos", afirmó la fuente por teléfono, sin precisar qué grupo yihadista está detrás del atentado.

Mohammed Goni, un líder de la Fuerza de Tarea Conjunta Civil (CJTF, milicia que apoya al Ejército en la lucha antiterrorista), también confirmó a EFE el ataque, al señalar que los terroristas invadieron la localidad "en gran número" y "dispararon a cualquiera a la vista".

"Los ataques continuaron durante horas hasta hoy temprano. Mataron a más de 58 personas, la mayoría personas desplazadas de Bama", indicó Goni por teléfono, al matizar que también fallecieron cinco soldados y que los atacantes incendiaron casas y vehículos.

La mayoría de las víctimas procedían de un campo de desplazados

La mayoría de las víctimas procedían de un campo de desplazados internos de Bama cerrado por las autoridades. "Tenían la esperanza de empezar una nueva vida", apostilló.

El noreste de Nigeria sufre ataques del grupo yihadista Boko Haram desde 2009, una violencia que empeoró a partir de 2016 con el surgimiento de su escisión, el Estado Islámico de la Provincia de África Occidental (ISWAP).

Ambos grupos pretenden imponer un Estado de corte islámico en Nigeria, país de mayoría musulmana en el norte y predominantemente cristiano en el sur.

Boko Haram y el ISWAP han matado a más de 35.000 personas y han causado unos 2,7 millones de desplazados internos, sobre todo en Nigeria, pero también en países vecinos como Camerún, Chad y Níger, según datos oficiales. 

Te recomendamos

Video recomendado
Tags
Nigeria Terrorismo Boko Haram

Más sobre África

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido Sugerido

SIGUIENTE NOTA