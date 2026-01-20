“Fue como enganchar un carro a una cabra”: Kim Jong-un destituyó públicamente a alto funcionario ad portas de congreso clave

El líder norcoreano Kim Jong-un destituyó a un viceprimer ministro durante un acto oficial, según informó este martes la agencia estatal KCNA, en un inusual gesto público que refuerza las señales de reestructuración interna de cara a un congreso clave del Partido de los Trabajadores.

"Kim Jong-un destituyó a Yang Sung-ho inmediatamente", dijo la KCNA sobre la medida del mandatario realizada el lunes durante la ceremonia de finalización de la primera fase del proyecto de modernización del Complejo de Maquinaria de Ryongsong, que suministra equipos a minas y otras industrias norcoreanas, en la provincia de Hamgyong del Sur, al noreste de Pyongyang.

Aunque celebró la conclusión de la primera fase del proyecto, Kim aprovechó el acto para denunciar graves fallos de gestión de Yang, encargado de supervisar la industria de maquinaria, y los responsables de orientación económica, que provocaron pérdidas económicas.

"Fue como enganchar un carro a una cabra... ¿Acaso es una cabra la que tira de un carro, o un buey?", dijo el líder del régimen hermético sobre los fallos en el desarrollo de la primera fase.



Congreso clave en Corea del Norte

La destitución de Yang se produce ante rumores sobre posibles sanciones al ex primer ministro Kim Tok-hun, tras su ausencia pública en la 13ª sesión plenaria del partido celebrada en diciembre.

La inteligencia surcoreana y expertos locales indican que Pyongyang celebrará su 9º Congreso del Partido este mes o en febrero, donde se anticipan cambios de personal.

Las últimas medidas de Kim podrían interpretarse con un adelanto a tal reestructuración.

