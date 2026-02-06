Últimas Noticias
Perú expulsó a ciudadano venezolano requisitoriado en Chile: extranjero es sindicado de homicidio

Antonio José Carpinetto Rodríguez fue entregado a las autoridades chilenas en el paso fronterizo de Chacalluta.
Antonio José Carpinetto Rodríguez fue entregado a las autoridades chilenas en el paso fronterizo de Chacalluta. | Fuente: Migraciones
Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

Se trata de Antonio José Carpinetto Rodríguez (32), quien fue trasladado a la frontera con Chile y entregado a las autoridades del vecino país, donde el venezolano afronta un proceso abierto por homicidio calificado.

El Gobierno peruano expulsó al ciudadano venezolano Antonio José Carpinetto Rodríguez (32), requerido por la justicia chilena, por ser el principal sospechoso del asesinato de un hombre.

En un comunicado, la Superintendencia Nacional de Migraciones informó que el extranjero fue trasladado -vía aérea- de Lima a Tacna, para posteriormente ser entregado a las autoridades chilenas en el paso fronterizo de Chacalluta.

“Antes de su expulsión, la Superintendencia realizó el registro de los datos biométricos del ciudadano extranjero, con la finalidad de cruzar información con los organismos de seguridad nacionales e internacionales. Asimismo, se dispuso el impedimento de ingreso al país por un periodo de 15 años”, informó la entidad.

Extranjero detenido en Los Olivos

Esta semana, agentes de la Policía Nacional detuvieron en el distrito de Los Olivos a Antonio José Carpinetto Rodríguez, con orden de captura a nivel internacional, por ser el principal sospechoso de un homicidio cometido en Chile el año pasado.

El coronel PNP Carlos Morales, jefe de la División de Investigación de Homicidios, indicó que, desde inicios de este año, se tenía conocimiento de que Carpinetto Rodríguez había ingresado al país, tratando de huir de la justicia chilena.

Según el alto mando, el venezolano confesó haber apuñalado a un ciudadano chileno en medio de una disputa por el espacio para laborar como cuidador y lavador de autos, en Santiago de Chile.

Fuentes policiales consultadas por RPP detallaron que el crimen fue cometido el pasado 25 de noviembre de 2025, mientras que la víctima mortal fue identificada como Camilo Andrés Sepúlveda Guerrero.

