Dos mexicanos mueren en excursión en Torres del Paine en Chile: siete personas siguen desaparecidas

Las autoridades chilenas confirmaron la muerte de dos excursionistas mexicanos y la desaparición de otras siete personas tras una excursión en pleno temporal en el circuito 'O' de Torres del Paine, donde las labores de búsqueda siguen complicadas por el mal clima.

Dos excursionistas mexicanos fallecieron en el Parque Nacional Torres del Paine, en la región de Magallanes, al extremo sur de Chile, y otros siete, cuyas nacionalidades se desconocen, están desaparecidas dentro del lugar, según confirmó este martes la Delegación Presidencial de la zona.

"Se confirmó que existen actualmente siete personas con paradero desconocido, otra ha sido evacuada, y, lamentablemente, dos fueron reportadas fallecidas", indicó la institución presidencial a través de las redes sociales.

El incidente ocurrió el lunes mientras los turistas –un hombre y una mujer– realizaban el circuito de trekking de la "O", que da una vuelta completa al parque, en medio de nevadas y fuertes vientos que llegaron repentinamente al lugar.

El hombre fue hallado sin vida dentro del parque el lunes, mientras que la mujer murió este martes mientras era llevada al Campamento Perros, informó el delegado presidencial de la provincia de Última Esperanza, Guillermo Francisco Ruiz, en una entrevista televisiva.

Los visitantes, que iban junto con una tercera persona que permanece desaparecida, recorrían el sector de Los Perros del parque, cerca del Paso John Gardner, informó la prensa local.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Parque de las Torres del Paine

El Parque de las Torres del Paine es una de las áreas protegidas más importantes de Chile y un destacado atractivo turístico del país. Ubicado entre la Cordillera de los Andes y la estepa Patagónica, a unos 60 kilómetros de la ciudad de Puerto Natales, y conocido por la belleza de su entorno natural, alberga ríos, lagos, glaciares y las cumbres Paine Grande con sus conocidas torres de roca y granito que le otorgan su nombre.

En la temporada 2024-2025 recibió 380.000 visitantes, la mayoría de ellos extranjeros, y fue elegido por la prestigiosa revista National Geographic, como el quinto lugar más hermoso del mundo, en 2013. El mismo año fue seleccionado como la octava maravilla del mundo tras recibir más de cinco millones de votos en el concurso que realizó el sitio Virtual Tourist.

Buscan a otros turistas extraviados

La Corporación Nacional Forestal (CONAF), administradora del parque, cerró de forma temporal el sector correspondiente al circuito “O”, para facilitar la búsqueda de los otros turistas extraviados, pero las condiciones meteorológicas dificultan las labores de rescate.

"La búsqueda, rescate y evacuación se mantendrán vigentes hasta que los organismos especializados finalicen sus operaciones y mejoren las condiciones climáticas adversas que actualmente afectan la zona", señaló el organismo en un comunicado.

La ruta en la que sucedió la tragedia es para senderistas experimentados y requiere de una buena preparación física porque tanto el terreno como el clima en el sector son cambiantes e inestables.