Incendios forestales dejan 16 personas fallecidas en dos regiones del sur de Chile

Un total de 16 personas fallecidas dejaron varios incendios forestales en el sur de Chile, en las regiones de Ñuble y Biobío, informó este domingo el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero.



"Son personas que han sido encontradas en el lugar del despliegue del incendio”, indicó Cordero, que detalló que en la madrugada "se despacharon un poco más de 87-88 alertas SAE (Sistema de Alerta de Emergencia)" a los vecinos del lugar .

Una de las zonas más afectadas por los fuegos, que empezaron el sábado y hasta ahora obligaron a evacuar a 30 000 personas, es la comuna de Penco, en la región de Biobío, unos 500 kilómetros al sur de la capital.

Declaraciones

El presidente, Gabriel Boric, declaró este domingo Estado de Catástrofe en zonas afectadas y viajará hasta el lugar para "tomar conocimiento directo de la situación para efectos de reforzar las medidas que, hasta el momento, se han adoptado”, informó el ministro del Interior, Álvaro Elizalde. El mandatario también suspendió su agenda prevista para el lunes.

El presidente electo, José Antonio Kast, señaló en un mensaje en X que "en este momento crítico de la emergencia no hay espacio para la política”.

"Hoy el foco debe ser combatir los incendios, ir en auxilio de las personas afectadas y apoyar a las autoridades para enfrentar esta emergencia", agregó Kast, que asumirá en marzo y esta semana anunciará su gabinete.

Por su parte, Sergio Giacaman, gobernador de la región de Biobío, donde fallecieron 15 de las víctimas, dijo que “es una catástrofe tan grave como la vivida en 2010 con el terremoto”, una de las mayores tragedias que ha vivido Chile y que devastó el sur del país.