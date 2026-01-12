Prensa chilena califica de "portazo" negativa de José Jerí a corredor humanitario propuesto por Kast

El presidente José Jerí descartó la propuesta de un corredor humanitario impulsada por el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, en una decisión que medios de la prensa chilena como BioBio y La Tercera han calificado como un "portazo".

La negativa se produjo días después de una reunión entre ambos líderes en Lima, donde se destacaron coincidencias en temas como la lucha contra la delincuencia organizada transnacional y la migración irregular.

En entrevista con el periodista Andrés Oppenheimer para CNN en Español, Jerí enfatizó que no permitirá un mayor ingreso irregular de migrantes, vinculando el problema directamente con la inseguridad en su país.



Esta rechazo surge en medio de esfuerzos regionales por abordar la crisis migratoria, particularmente de venezolanos irregulares, y representa un obstáculo para la agenda de Kast, quien asumirá la Presidencia en marzo y ha promovido el corredor como una solución coordinada con países como Ecuador, Colombia y Venezuela.



Las declaraciones de José Jerí



Respecto al tema de la migración irregular, Jerí dijo en la entrevista con CNN que "sin lugar a duda" es un problema que afecta a ambos países y que "lamentablemente se debe a la debilidad de nuestras fronteras", pero luego descartó la posibilidad de abrir un corredor humanitario en el Perú por temas de seguridad interna.

“Una de las primeras medidas que habíamos conversado (con Kast) como alternativa, como escenario, la hemos descartado, a propósito de nuestra conversación que hemos sostenido hace un par de días, que era eventualmente un corredor humanitario”, dijo el mandatario.



“Yo no puedo permitir que ingresen de forma irregular migrantes a nuestro país. El problema de nuestro país, que se desencadena con el tema de la inseguridad, es justamente la migración irregular porque también vienen prácticas que han contaminado a nuestro país, eso también es una realidad plena. Entonces, yo no puedo permitir que haya mayor vulneración de irregulares en nuestro país”, agregó, según cita BioBio Chile.

En la misma línea, Jerí afirmó en la entrevista con CNN que su gobierno baraja otras alternativas para que los migrantes irregulares puedan retornar a Venezuela, una vez que se recupere el orden democrático en ese país y exista voluntad de los afectados.

“Esa medida está descartada y tenemos que ver con Cancillería qué método vamos a poder, en forma colectiva, para darles las facilidades para que los irregulares puedan volver a su país, una vez que se venga a recuperar el orden democrático en Venezuela y también exista la voluntad de parte de los que están acá”, dijo Jerí, en una cita destacada por La Tercera de Chile.



Reacción de José Antonio Kast



El presidente electo chileno respondió de manera escueta al rechazo peruano. Consultado por la prensa este lunes, Kast se limitó a afirmar que “todo va a estar bien“, según informó BioBio Chile. Esta declaración se produce tras el cierre de puertas por parte de Jerí, quien reiteró que la migración irregular agrava la inseguridad debido a la “debilidad de nuestras fronteras“.

La idea del corredor humanitario fue impulsada por Kast como una vía para expulsar migrantes irregulares del territorio chileno a través de varios países. Previamente, durante una visita a Ecuador donde se reunió con el presidente Daniel Noboa, Kast afirmó que se deben “analizar todas las vías para un eventual corredor humanitario para migrantes”.

Sobre la migración, aseguró que “son muchas las personas que hoy quieren volver a Venezuela” y recalcó la necesidad de “avanzar en cualquier tipo de corredor coordinado con el resto de los países de la región”.



“Hay que analizar todas la vías. Pueden ser terrestres, aéreas, marítimas”, aseveró el presidente electo en esa ocasión, mencionando también la involucración de países como Colombia y Venezuela.



La reunión en Lima entre Jerí y Kast, ocurrida la semana pasada, había generado expectativas de colaboración. En esa instancia, Jerí habló de “profundas coincidencias” en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional, “así como cooperar y frenar la migración irregular que afecta a nuestros países”.