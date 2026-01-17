“Ninguna amenaza puede influirnos”: Macron rechaza amenazas de Trump contra países que se oponen a la compra de Groenlandia

El mandatario francés señaló que su país está comprometido con la independencia de las naciones, tanto en Europa como en el resto del mundo.

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha confirmado la participación de Francia en maniobras militares en Groenlandia y ha criticado las "amenazas inaceptables" del presidente estadounidense, Donald Trump, que ha anunciado este sábado nuevos aranceles para los países que participan en las maniobras junto a Dinamarca.

"Las amenazas arancelarias son inaceptables y no tienen cabida en este contexto. Los europeos responderán de forma unida y coordinada si se confirman. Garantizaremos el respeto de la soberanía europea", ha apuntado Macron en un mensaje publicado en redes sociales.

El jefe del Estado francés ha subrayado que "Francia está comprometida con la soberanía y la independencia de las naciones, tanto en Europa como en el resto del mundo". Por ello París apoya y "seguiremos apoyando" a Ucrania y por esta misma razón, "decidimos unirnos a las maniobras iniciadas por Dinamarca en Groenlandia".

"Mantenemos esta decisión. Esto se debe también a que la seguridad del Ártico y las fronteras de nuestra Europa están en juego", ha argumentado Macron.

El mandatario francés ha subrayado que "ninguna intimidación ni amenaza puede influirnos, ni en Ucrania, ni en Groenlandia, ni en ningún otro lugar del mundo, cuando nos enfrentamos a estas situaciones".

El anuncio de Trump

Trump ha anunciado este sábado que impondrá a partir del próximo 1 de febrero aranceles adicionales del 10% a Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia en represalia a su despliegue en Groenlandia frente a la amenaza del mandatario de hacerse con el control de la isla; un nuevo gravamen que permanecerá en vigor hasta que Estados Unidos complete el proceso de "adquisición" del territorio.

La Operación Resistencia Ártica son unos ejercicios impulsados por Dinamarca, a cuyo reino pertenece la isla, y que han contado con el respaldo de los países mencionados por Trump, quien ha declarado este despliegue, directamente, como una "amenaza" para la seguridad mundial.

Trump, para redoblar su apuesta, ha avisado además que este arancel adicional del 10% subirá a partir del 1 junio a un 25% y "deberá pagarse hasta que se llegue a un acuerdo para la compra total y completa de Groenlandia" por parte de Estados Unidos.