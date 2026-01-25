Últimas Noticias
China acusaría a su general de más alto rango de entregar secretos nucleares a EE.UU., según The Wall Street Journal

Zhang Youxia, vicepresidente de la Comisión Militar Central (CMC) de China, en una reunión en el Ministerio de Defensa en Hanói, Vietnam, el 24 de octubre de 2024.
Zhang Youxia, vicepresidente de la Comisión Militar Central (CMC) de China, en una reunión en el Ministerio de Defensa en Hanói, Vietnam, el 24 de octubre de 2024. | Fuente: EFE
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

La investigación contra Zhang Youxia, aliado clave de Xi Jinping, revela acusaciones de filtración de datos nucleares, sobornos y formación de camarillas políticas, en medio de una purga masiva que podría afectar la preparación militar china ante tensiones con Taiwán.

China ha acusado a su general de más alto rango, Zhang Youxia, de filtrar secretos nucleares a Estados Unidos, según reveló The Wall Street Journal citando fuentes familiarizadas con una sesión informativa interna de alto nivel.

Esta acusación forma parte de una investigación anunciada por el Ministerio de Defensa Nacional de China contra Zhang, que era considerado el aliado militar más confiable del líder Xi Jinping.

La sesión informativa, realizada el sábado por la mañana ante oficiales de alto rango del ejército, detalló que Zhang presuntamente entregó "datos técnicos fundamentales sobre las armas nucleares de China a Estados Unidos", dijeron personas familiarizadas con la reunión a The Wall Street Journal.

Esta filtración se vincula con la investigación contra Gu Jun, exdirector general de la Corporación Nacional Nuclear de China, anunciada el lunes pasado, quien habría proporcionado pruebas que conectan a Zhang con una brecha de seguridad en el sector nuclear.

Además de la filtración nuclear, las autoridades investigan a Zhang por aceptar sobornos a cambio de ascensos oficiales, incluyendo el del exministro de Defensa Li Shangfu, y por formar camarillas políticas que socavan la unidad del Partido Comunista. El anuncio oficial del Ministerio de Defensa solo mencionó "graves violaciones de la disciplina del partido y las leyes estatales", sin detalles específicos.

El texto, difundido por la agencia Xinhua, agregó que infligieron "graves daños a los esfuerzos para reforzar la lealtad política en el Ejército, el entorno político del Ejército o la preparación general para el combate, lo que supone un grave impacto negativo para el Partido, el país y el Ejército".

Las acusaciones contra Zhang Youxia

Durante la sesión informativa, se reveló que Zhang abusó de su autoridad en la Comisión Militar Central, el principal órgano de toma de decisiones militares del Partido Comunista.

Fuentes citadas por The Wall Street Journal indicaron que aceptó "enormes sumas de dinero a cambio de ascensos oficiales en este sistema de adquisiciones de alto presupuesto".

La investigación también examina su supervisión de una agencia responsable de la investigación, desarrollo y adquisición de material militar.

Adicionalmente, un grupo de trabajo designado por Xi Jinping indaga exhaustivamente su mandato como comandante de la Región Militar de Shenyang entre 2007 y 2012, con el equipo alojándose en hoteles locales para evitar redes de apoyo militar.

Un editorial del PLA Daily, el periódico oficial del Ejército Popular de Liberación, acusó a Zhang y al general Liu Zhenli de "pisotear y socavar gravemente el sistema de responsabilidad suprema que reside en el presidente de la CMC (Xi)", exacerbando problemas de corrupción y dañando la preparación para el combate real.

Purgas Militares bajo Xi Jinping

Zhang Youxia, de 75 años y miembro del Politburó, es descendiente de veteranos revolucionarios, al igual que Xi, con sus padres luchando juntos en la guerra civil china que llevó al poder a Mao Zedong en 1949. Su caída amplía la campaña anticorrupción de Xi, que ha destituido a más de 50 altos mandos militares y ejecutivos de la industria de defensa en los últimos dos años y medio, según datos oficiales consultados por The Wall Street Journal.

Xi Jinping, presidente de China, ha dirigido varias purgas de altos cargos en el gobierno del Partido Comunista.
Xi Jinping, presidente de China, ha dirigido varias purgas de altos cargos en el gobierno del Partido Comunista. | Fuente: EFE

Desde 2023, purgas han afectado a ramas como el ejército, la fuerza aérea, la armada y la fuerza de misiles estratégicos. La Comisión Militar Central, que inició el mandato de Xi en 2022 con seis militares profesionales, ahora cuenta solo con un oficial uniformado en activo, el general Zhang Shengmin, enfocado en disciplina y lealtad.

Figuras destacadas purgadas incluyen al exministro de Defensa Li Shangfu, destituido en 2023 tras desaparecer de la vista pública; He Weidong, ex número 3 del ejército; el almirante Miao Hua; y comandantes de la Fuerza de Cohetes como Li Yuchao y Wang Houbin.

El caso de He Weidong marca el primero en casi seis décadas de un vicepresidente uniformado de la CMC depuesto en funciones, desde He Long en 1967 durante la Revolución Cultural.

Implicaciones para la Preparación Militar y Taiwán

Analistas citados por The Wall Street Journal señalan que esta purga representa "el desmantelamiento más agresivo del liderazgo militar de China desde la era de Mao Zedong".

Christopher Johnson, director de China Strategies Group, afirmó que "esta medida no tiene precedentes en la historia del ejército chino y representa la aniquilación total del alto mando".

La opacidad del sistema chino complica determinar motivaciones exactas, pero el editorial del PLA Daily enfatiza factores políticos, acusando a Zhang de haber "pisoteado y socavado gravemente" la base institucional de la autoridad de Xi.

Lyle Morris, investigador del Instituto de Política de la Sociedad Asiática, interpretó esto como indicio de que "Zhang tenía demasiado poder más allá del propio Xi".

La purga podría afectar la eficacia en combate del Ejército Popular de Liberación, según M. Taylor Fravel del MIT, quien declaró que "este vacío en la cúpula es insostenible" y "seguramente afectará la preparación actual del EPL para emprender operaciones militares importantes y complejas a corto y mediano plazo".

En contexto de tensiones con Taiwán, que Beijing reclama como territorio propio, el Pentágono estima que China busca capacidades para una invasión en 2027, coincidiendo con el centenario del EPL. Sin embargo, analistas sugieren que el vaciamiento de mandos podría reducir riesgos inmediatos de invasión, mientras Pekín busca acuerdos con EE.UU. sobre Taiwán en negociaciones comerciales y de seguridad.

Liu Pengyu, portavoz de la Embajada de China en Washington, declaró a The Wall Street Journal que la investigación contra Zhang "subraya que la dirección mantiene una política de cobertura total y tolerancia cero en la lucha contra la corrupción".


