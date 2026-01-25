China acusaría a su general de más alto rango de entregar secretos nucleares a EE.UU., según The Wall Street Journal

China ha acusado a su general de más alto rango, Zhang Youxia, de filtrar secretos nucleares a Estados Unidos, según reveló The Wall Street Journal citando fuentes familiarizadas con una sesión informativa interna de alto nivel.

Esta acusación forma parte de una investigación anunciada por el Ministerio de Defensa Nacional de China contra Zhang, que era considerado el aliado militar más confiable del líder Xi Jinping.



La sesión informativa, realizada el sábado por la mañana ante oficiales de alto rango del ejército, detalló que Zhang presuntamente entregó "datos técnicos fundamentales sobre las armas nucleares de China a Estados Unidos", dijeron personas familiarizadas con la reunión a The Wall Street Journal.

Esta filtración se vincula con la investigación contra Gu Jun, exdirector general de la Corporación Nacional Nuclear de China, anunciada el lunes pasado, quien habría proporcionado pruebas que conectan a Zhang con una brecha de seguridad en el sector nuclear.



Además de la filtración nuclear, las autoridades investigan a Zhang por aceptar sobornos a cambio de ascensos oficiales, incluyendo el del exministro de Defensa Li Shangfu, y por formar camarillas políticas que socavan la unidad del Partido Comunista. El anuncio oficial del Ministerio de Defensa solo mencionó "graves violaciones de la disciplina del partido y las leyes estatales", sin detalles específicos.

El texto, difundido por la agencia Xinhua, agregó que infligieron "graves daños a los esfuerzos para reforzar la lealtad política en el Ejército, el entorno político del Ejército o la preparación general para el combate, lo que supone un grave impacto negativo para el Partido, el país y el Ejército".

Las acusaciones contra Zhang Youxia

Durante la sesión informativa, se reveló que Zhang abusó de su autoridad en la Comisión Militar Central, el principal órgano de toma de decisiones militares del Partido Comunista.

Fuentes citadas por The Wall Street Journal indicaron que aceptó "enormes sumas de dinero a cambio de ascensos oficiales en este sistema de adquisiciones de alto presupuesto".

La investigación también examina su supervisión de una agencia responsable de la investigación, desarrollo y adquisición de material militar.

Adicionalmente, un grupo de trabajo designado por Xi Jinping indaga exhaustivamente su mandato como comandante de la Región Militar de Shenyang entre 2007 y 2012, con el equipo alojándose en hoteles locales para evitar redes de apoyo militar.

Un editorial del PLA Daily, el periódico oficial del Ejército Popular de Liberación, acusó a Zhang y al general Liu Zhenli de "pisotear y socavar gravemente el sistema de responsabilidad suprema que reside en el presidente de la CMC (Xi)", exacerbando problemas de corrupción y dañando la preparación para el combate real.

Purgas Militares bajo Xi Jinping

Zhang Youxia, de 75 años y miembro del Politburó, es descendiente de veteranos revolucionarios, al igual que Xi, con sus padres luchando juntos en la guerra civil china que llevó al poder a Mao Zedong en 1949. Su caída amplía la campaña anticorrupción de Xi, que ha destituido a más de 50 altos mandos militares y ejecutivos de la industria de defensa en los últimos dos años y medio, según datos oficiales consultados por The Wall Street Journal.