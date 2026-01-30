Embajada de China en Perú anuncia que Día de la Confraternidad entre ambos países será en la explanada del Mincul

La Embajada de China en Perú anunció este viernes, vía su cuenta oficial de X, que el Día de la Confraternidad Peruano-China se realizará el próximo 1 de febrero, en la explanada de la sede del Ministerio de Cultura (Mincul), en el distrito limeño de San Borja.

La referida sede diplomática recordó que esta sería la segunda celebración consecutiva de la efeméride, luego de que, en junio de 2024, se promulgara la ley que reconoció al 1 de febrero de cada año como el Día de la Confraternidad Peruano-China, "en reconocimiento del valioso aporte de la inmigración China al Perú, así como su contribución al desarrollo cultural, socioeconómico y científico en la formación de nuestra nación".

"En 2024, el Congreso del Perú aprobó la ley que declara el día 1 de febrero como el Día de la Confraternidad Peruano-China. Este año, junto con el Mincul, celebramos por segunda vez este día tan importante. Organizamos una Feria Tradicional del Año Nuevo Chino en la Explanada del Ministerio de Cultura, a las 10:00 am, del día domingo 1 de febrero, para compartir y reafirmar la amistad entre ambos pueblos", indicó la embajada.

Vale señalar que el reconocimiento de la celebración fue impulsado en el Congreso, a raíz de un proyecto de ley presentado por el congresista Gustavo Cordero Jon Tay, entonces presidente del Comité Ejecutivo de la Liga Parlamentaria de Amistad Perú – China. La iniciativa fue aprobada por el pleno del Parlamento, en mayo de 2024.

Jerí dijo que celebración se realizaría en Palacio de Gobierno

No obstante, el anuncio de la Embajada China en Perú contrasta con lo que señaló, semanas atrás, el presidente de la república José Jerí. Tras revelarse el video en que aparece ingresando a un chifa, a altas horas de la noche, para sostener una reunión extraoficial con el empresario chino Zhihua Yang, el mandatario dijo que ese encuentro había sido para coordinar las actividades por el Día de la Confraternidad entre ambos países.

"[Se trató] una serie de actividades que se están haciendo. Algunas actividades han sido en Palacio de Gobierno y ello se va a ver plasmado finalmente el 1 de febrero cuando él [Zhihua Yang], espero, todavía quiera estar presente en el Día de la Amistad Perú- China", sostuvo a la prensa, el pasado 12 de enero.

“Sobre el día 1 de febrero, que se va a tener el Día de la Amistad Perú-China, ya habíamos tomado previamente la decisión de que tenemos que hacer algo diferente, porque China es un socio comercial para nosotros, y en consecuencia, además de que voy a comer en ese restaurante, también ellos están interesados en hacer una exposición, y que el día 1 de febrero se van a ver todos los detalles", añadió.

El mandatario señaló que estas actividades también se están trabajando "a nivel de Cancillería", y que empresarios como Zhihua Yang "tienen toda la intención de que su evento, que finalmente se va a realizar en Palacio de Gobierno, se dé de la mejor manera, y eso es lo que hay que entenderlo en ese contexto".