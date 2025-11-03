Dimite presidente regional de Valencia tras un año de protestas por su gestión en la DANA: "Sé que cometí errores"

Varias personas colocan velas en un altar improvisado en el acto de denuncia y homenaje a las víctimas de la dana en el que 229 mantas térmicas tapizan la plaza de la Virgen en memoria de los que perdieron la vida en la tragedia | Fuente: EFE | Fotógrafo: Biel Alino

Pero además de esa asunción de errores, también repartió culpas al Gobierno español, presidido por el socialista Pedro Sánchez, como hace desde poco después de la catástrofe, aunque inicialmente agradeció a Sánchez su apoyo.

Este lunes incidió en un argumento que ya usó muchas veces, que el Gobierno español los quiso "dejar solos por estrategia política", y acusó al Ejecutivo de una "campaña" contra él para intentar tapar "los tremendos fallos" de las agencias del gobierno que no avisaron del riesgo.

Culpó a la Agencia Española de Meteorología (Aemet), pese a que este organismo emitió múltiples alertas desde muchas horas antes, y también a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), responsable de vigilar la cuenca de este río que recorre la región de Valencia.

Ante estas críticas, el Ministerio para la Transición Ecológica defendió hoy su actuación, "que se traduce en una inversión superior a 1.200 millones de euros" para reconstruir la Comunidad Valenciana; "no hemos rechazado ni una sola petición" de ayudas, aseguran.

Además, los autos de la jueza que investiga la gestión de la catástrofe son "contundentes", señala expresamente que la Aemet y la CHJ actuaron de acuerdo con sus mecanismos técnicos y protocolos, emitiendo avisos y comunicaciones eficaces dentro de sus competencias, destacaron a EFE las mismas fuentes.

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciado su dimisión este lunes, un año después de la dana en que murieron 229 personas, porque ya no puede "más" ni tiene la "fuerza" para liderar el trabajo "bien encauzado ya" de la recuperación, y ha apelado a "la responsabilidad" de la mayoría en Les Corts para "elegir nuevo president". | Fuente: EFE

Una cuestionada gestión

Al Gobierno valenciano se le recrimina el retraso con el que avisaron a la población de la gravedad del temporal que sufría la región, de hecho, la alerta a los ciudadanos se envió cuando ya había decenas de muertos y múltiples zonas inundadas.

Y mientras eso ocurría, Mazón estaba comiendo en un restaurante de Valencia con una periodista y mantuvo una larga sobremesa, ajeno a la catástrofe que estaba ocurriendo a su alrededor, sin que aún haya explicado su tardanza en incorporarse al equipo que coordinaba la emergencia.

Toda esta gestión está siendo investigada por una jueza en Valencia, quien en sucesivos autos está estableciendo los hechos y las actuaciones de todos los responsables esos días, aunque ante ella no podrá declarar Mazón, ya que, tanto como presidente regional y como diputado en el Parlamento valenciano, está aforado y si declara algún día lo hará ante un tribunal superior.

Mazón dimitió como presidente regional, pero no convocó elecciones, por lo que ejercerá el cargo hasta que sea investido su sucesor y mantendrá su escaño como diputado.