Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Dimite presidente regional de Valencia tras un año de protestas por su gestión en la DANA: "Sé que cometí errores"

Además de esa asunción de errores, Mazón también repartió culpas al Gobierno español, presidido por el socialista Pedro Sánchez, como hace desde poco después de la catástrofe, aunque inicialmente agradeció a Sánchez su apoyo.
Además de esa asunción de errores, Mazón también repartió culpas al Gobierno español, presidido por el socialista Pedro Sánchez, como hace desde poco después de la catástrofe, aunque inicialmente agradeció a Sánchez su apoyo. | Fuente: EFE/composición
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

Carlos Mazón dimitió como president de la Generalitat de Valencia, un año después de la tragedia por la DANA que dejó 229 fallecidos. Reconoció que cometió errores y reiteró que ninguno de ellos "fue por cálculo político o por mala fe". Además, argumentó que el Gobierno español los quiso "dejar solos por estrategia política", y acusó al Ejecutivo de una "campaña" contra él para intentar tapar "los tremendos fallos" de las agencias del gobierno que no avisaron del riesgo.

El presidente regional de Valencia, Carlos Mazón, dimitió este lunes después de un año de protestas, tanto de los ciudadanos valencianos como de la oposición política, por su gestión durante las inundaciones del 29 de octubre de 2024, que causaron 229 muertes en esa región del este de España.

Mazón, también líder del conservador Partido Popular (PP) en su región, justificó su salida con la frase: "Ya no puedo más", días después de que fuera increpado por los familiares de las víctimas durante un funeral de Estado en Valencia, en presencia de los reyes y las principales autoridades del país.

Asunción de errores y culpas para el Gobierno español

En una declaración oficial sin admitir preguntas, el hasta ahora presidente de la Comunidad de Valencia reconoció: "Sé que cometí errores, lo reconozco y voy a vivir con ellos toda mi vida. He pedido perdón y lo vuelvo a repetir, pero ninguno de ellos fue por cálculo político o por mala fe".

Mazón afirmó que el Gobierno valenciano necesita "un nuevo tiempo" y confesó que "por voluntad personal habría dimitido hace tiempo", porque ha habido momentos "insoportables" para él y su familia, pero hoy ya no puede más.

Varias personas colocan velas en un altar improvisado en el acto de denuncia y homenaje a las víctimas de la dana en el que 229 mantas térmicas tapizan la plaza de la Virgen en memoria de los que perdieron la vida en la tragedia
Varias personas colocan velas en un altar improvisado en el acto de denuncia y homenaje a las víctimas de la dana en el que 229 mantas térmicas tapizan la plaza de la Virgen en memoria de los que perdieron la vida en la tragedia | Fuente: EFE | Fotógrafo: Biel Alino

Pero además de esa asunción de errores, también repartió culpas al Gobierno español, presidido por el socialista Pedro Sánchez, como hace desde poco después de la catástrofe, aunque inicialmente agradeció a Sánchez su apoyo.

Este lunes incidió en un argumento que ya usó muchas veces, que el Gobierno español los quiso "dejar solos por estrategia política", y acusó al Ejecutivo de una "campaña" contra él para intentar tapar "los tremendos fallos" de las agencias del gobierno que no avisaron del riesgo.

Culpó a la Agencia Española de Meteorología (Aemet), pese a que este organismo emitió múltiples alertas desde muchas horas antes, y también a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), responsable de vigilar la cuenca de este río que recorre la región de Valencia.

Ante estas críticas, el Ministerio para la Transición Ecológica defendió hoy su actuación, "que se traduce en una inversión superior a 1.200 millones de euros" para reconstruir la Comunidad Valenciana; "no hemos rechazado ni una sola petición" de ayudas, aseguran.

Además, los autos de la jueza que investiga la gestión de la catástrofe son "contundentes", señala expresamente que la Aemet y la CHJ actuaron de acuerdo con sus mecanismos técnicos y protocolos, emitiendo avisos y comunicaciones eficaces dentro de sus competencias, destacaron a EFE las mismas fuentes.

Dimite presidente regional de Valencia tras un año de protestas por su gestión en riadas
El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciado su dimisión este lunes, un año después de la dana en que murieron 229 personas, porque ya no puede "más" ni tiene la "fuerza" para liderar el trabajo "bien encauzado ya" de la recuperación, y ha apelado a "la responsabilidad" de la mayoría en Les Corts para "elegir nuevo president". | Fuente: EFE

Una cuestionada gestión

Al Gobierno valenciano se le recrimina el retraso con el que avisaron a la población de la gravedad del temporal que sufría la región, de hecho, la alerta a los ciudadanos se envió cuando ya había decenas de muertos y múltiples zonas inundadas.

Y mientras eso ocurría, Mazón estaba comiendo en un restaurante de Valencia con una periodista y mantuvo una larga sobremesa, ajeno a la catástrofe que estaba ocurriendo a su alrededor, sin que aún haya explicado su tardanza en incorporarse al equipo que coordinaba la emergencia.

Toda esta gestión está siendo investigada por una jueza en Valencia, quien en sucesivos autos está estableciendo los hechos y las actuaciones de todos los responsables esos días, aunque ante ella no podrá declarar Mazón, ya que, tanto como presidente regional y como diputado en el Parlamento valenciano, está aforado y si declara algún día lo hará ante un tribunal superior.

Mazón dimitió como presidente regional, pero no convocó elecciones, por lo que ejercerá el cargo hasta que sea investido su sucesor y mantendrá su escaño como diputado.

Varios centenares de personas se han desplazado en una manifestación al restaurante El Ventorro de Valencia, donde el 29 de octubre de 2024 comió el president de la Generalitat, Carlos Mazón, para denunciar lo que entienden que fue una grave “negligencia criminal” tras participar en el acto de denuncia y homenaje a las víctimas de la dana en el que 229 mantas térmicas tapizan la plaza de la Virgen en memoria de las víctimas de la dana.
Varios centenares de personas se han desplazado en una manifestación al restaurante El Ventorro de Valencia, donde el 29 de octubre de 2024 comió el president de la Generalitat, Carlos Mazón, para denunciar lo que entienden que fue una grave “negligencia criminal” tras participar en el acto de denuncia y homenaje a las víctimas de la dana en el que 229 mantas térmicas tapizan la plaza de la Virgen en memoria de las víctimas de la dana. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Biel Alino

La indignación de las víctimas

Por todo ello, miles de personas han protestado los días 29 de todos los meses desde hace un año, con consignas como "Mazón dimisión", y ha habido continuas exigencias de la oposición de que dejara el cargo o le apartara su partido, el PP, y no han faltado los abucheos en sus actos públicos.

El punto culmen se dio el pasado 29 de octubre en el funeral de Estado en Valencia por el primer aniversario de la catástrofe, donde los familiares de las víctimas le gritaron "asesino" y "cobarde" ante los reyes, las máximas autoridades del Estado.

Allí tuvo que escuchar a la prima de un fallecido decir: "Es quien omite su deber, a sabiendas de que esa omisión puede suponer la pérdida de vidas humanas, quien comete el acto primigenio que deriva en sus muertes".

Varias personas trabajan en las labores de limpieza y desescombro en Paiporta, el 31/10/2024. La dana del 29 de octubre de 2024 dejó 229 fallecidos, 2.641 heridos y casi 18.000 millones de euros en daños económicos.
Varias personas trabajan en las labores de limpieza y desescombro en Paiporta, el 31/10/2024. La dana del 29 de octubre de 2024 dejó 229 fallecidos, 2.641 heridos y casi 18.000 millones de euros en daños económicos. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Archivo/Biel Ali񯀀

Te recomendamos

El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
DANA en Valencia DANA dana

RPP TV

En Vivo

Más sobre España

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido Sugerido

SIGUIENTE NOTA