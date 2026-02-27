Últimas Noticias
Podcasts ELECCIONES 2026
Calculadora liga 1 Concursos RPP
ELECCIONES 2026
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Actor Awards 2026: fecha, hora, nominados y dónde ver en vivo los premios del Sindicato de Actores

Con transmisión global y la participación de figuras de alto perfil, los Actor Awards se consolidan como una antesala clave en la carrera hacia los Premios Oscar.
Con transmisión global y la participación de figuras de alto perfil, los Actor Awards se consolidan como una antesala clave en la carrera hacia los Premios Oscar. | Fuente: Matt Sayles/Shutterstock for SAG
Renzo Napa

por Renzo Napa

·

La ceremonia antes conocida como SAG Awards inicia una nueva etapa con cambio de nombre y transmisión global por Netflix. Conoce cuándo es, a qué hora empieza y quiénes participarán.

La temporada de premios entra en su recta final con los Actor Awards 2026, la gala organizada por el Sindicato de Actores de Cine y Televisión (SAG-AFTRA) y anteriormente conocida como SAG Awards. La ceremonia no solo reconocerá a las mejores actuaciones del año, sino que marcará el inicio de una nueva etapa para el gremio tras la histórica huelga de 2023.

A diferencia de otros premios de la industria, en los Actor Awards los ganadores son elegidos por los propios actores, lo que convierte al reconocimiento en uno de los más valorados dentro del sector.

Aunque no se trata de una premiación nueva, los Actor Awards 2026 marcan un cambio simbólico tras la huelga actoral iniciada en 2023. El nuevo nombre busca reforzar la identidad del sindicato y destacar el papel central del intérprete en la industria audiovisual.

¿Cuándo y dónde se realizan los Actor Awards 2026?

Los Actor Awards 2026 se celebrarán el domingo 1 de marzo de 2026 en el Shrine Auditorium and Expo Hall de Los Ángeles, California. Esta será la edición número 32 de los premios organizados por el SAG-AFTRA.

Michael B. Jordan asume un doble papel en 'Pecadores', donde interpreta a los gemelos Smoke y Stack bajo la dirección de Ryan Coogler.

Michael B. Jordan asume un doble papel en 'Pecadores', donde interpreta a los gemelos Smoke y Stack bajo la dirección de Ryan Coogler.Fuente: Warner Bros. Pictures

¿A qué hora empiezan los Actor Awards 2026?

La ceremonia se transmitirá en vivo el domingo 1 de marzo por Netflix, a las 5 p.m. (hora del Pacífico) / 8 p.m. (hora del Este) en Estados Unidos.

Horarios en Latinoamérica:

  • 2 p.m. en Perú, Colombia, Ecuador y Panamá
  • 1 p.m. en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua
  • 4 p.m. en Argentina, Chile, Uruguay y Brasil

¿Dónde ver los Actor Awards 2026 en vivo?

Los Actor Awards 2026 se podrán ver en vivo por Netflix, como parte del acuerdo entre la plataforma de streaming y el SAG-AFTRA. La gala se transmitirá globalmente sin costo adicional para los suscriptores.

Ambientada en la dictadura brasileña de 1977, 'El agente secreto' fue reconocida en el Festival de Cannes con los premios a Mejor Dirección y Mejor Actor.

Ambientada en la dictadura brasileña de 1977, 'El agente secreto' fue reconocida en el Festival de Cannes con los premios a Mejor Dirección y Mejor Actor.Fuente: Neon

¿Dónde ver la alfombra roja de los Actor Awards 2026?

La alfombra roja de los  Actor Awards, preshow oficial del evento, también se transmitirá en vivo por Netflix el mismo 1 de marzo. Incluirá entrevistas con nominados y presentadores, además de la entrega de los premios a Mejor Reparto de Especialistas en cine y televisión.

¿Quién conduce los Actor Awards 2026?

La actriz Kristen Bell regresará como anfitriona de la ceremonia. Será su tercera vez liderando la gala, tras haber sido la primera presentadora en 2018 y repetir en 2025.

Protagonizada por Jeremy Allen White, 'The Bear' se ha convertido en una serie de culto gracias a su retrato intenso del mundo de la cocina profesional.

Protagonizada por Jeremy Allen White, 'The Bear' se ha convertido en una serie de culto gracias a su retrato intenso del mundo de la cocina profesional.Fuente: Disney Platform Distribution

¿Quiénes presentarán premios en los Actor Awards 2026?

Entre las celebridades confirmadas como presentadores figuran:

  • Allison Janney
  • Andy Garcia
  • Angela Kinsey
  • Benicio del Toro
  • Chase Infiniti
  • Claire Danes
  • Connor Storrie
  • Christoph Waltz
  • Damian Lewis
  • Damson Idris
  • Delroy Lindo
  • Ellie Kemper
  • Gwyneth Paltrow
  • Jacob Elordi
  • Janelle James
  • Jenna Fischer
  • Jenna Ortega
  • Jessie Buckley
  • Lisa Kudrow
  • Megan Stalter
  • Mia Goth
  • Michael B. Jordan
  • Miles Caton
  • Mindy Kaling
  • Odessa A’zion
  • Paul W. Downs
  • Regina Hall
  • Samuel L. Jackson
  • Sarah Paulson
  • Sean Astin
  • Sterling K. Brown
  • Teyana Taylor
  • Timothée Chalamet
  • Tyler Okonma
  • Viola Davis
  • Woody Harrelson
  • Wunmi Mosaku
  • Yerin Ha

¿Quién es la embajadora de los Actor Awards 2026?

La actriz Yerin Ha, conocida por interpretar a Sophie Baek en la cuarta temporada de Bridgerton, fue elegida como Embajadora 2026. Cada año, el sindicato selecciona a una figura emergente para representar los valores del gremio y promover causas humanitarias y de servicio público.

Kieran Culkin interpreta a Roman Roy en la serie dramática de HBO 'Succession', papel que le valió amplio reconocimiento de la crítica.

Kieran Culkin interpreta a Roman Roy en la serie dramática de HBO 'Succession', papel que le valió amplio reconocimiento de la crítica.Fuente: Warner Bros. Television Distribution

Nominados a los Actor Awards 2026 en cine

  • Mejor Actor
    Timothée Chalamet (Marty Supremo)
    Leonardo DiCaprio (Una batalla tras otra)
    Ethan Hawke (Blue Moon)
    Michael B. Jordan (Pecadores)
    Jesse Plemons (Bugonia)
  • Mejor Actriz
    Jessie Buckley (Hamnet)
    Rose Byrne (If I Had Legs I’d Kick You)
    Kate Hudson (Song Sung Blue)
    Chase Infiniti (Una batalla tras otra)
    Emma Stone (Bugonia)
  • Mejor Actor de Reparto
    Miles Caton (Pecadores)
    Benicio del Toro (Una batalla tras otra)
    Jacob Elordi (Frankenstein)
    Paul Mescal (Hamnet)
    Sean Penn (Una batalla tras otra)
  • Mejor actriz de reparto
    Odessa A’zion (Marty Supremo)
    Ariana Grande (Wicked: Por siempre)
    Amy Madigan (La hora de la desaparición)
    Wunmi Mosaku (Pecadores)
    Teyana Taylor (Una batalla tras otra)
  • Mejor Reparto
    Frankenstein
    Hamnet
    Marty Supremo
    Una batalla tras otra
    Pecadores
  • Mejor Reparto de Especialistas
    F1: La película
    Frankenstein
    Misión imposible: La Sentencia final
    Una batalla tras otra
    Pecadores

Nominados a los Actor Awards 2026 en televisión

  • Mejor Actor en una Película para Televisión o Serie Limitada
    Jason Bateman (Black Rabbit)
    Owen Cooper (Adolescence)
    Stephen Graham (Adolescence)
    Charlie Hunnam (Monster: The Ed Gein Story)
    Matthew Rhys (The Beast in Me)
  • Mejor Actriz en una Película para Televisión o Serie Limitada
    Claire Danes (The Beast in Me)
    Erin Doherty (Adolescence)
    Sarah Snook (All Her Fault)
    Christine Tremarco (Adolescence)
    Michelle Williams (Dying for Sex)
  • Mejor Actor en una Serie de Drama
    Sterling K. Brown (Paradise)
    Billy Crudup (The Morning Show)
    Walton Goggins (The White Lotus)
    Gary Oldman (Slow Horses)
    Noah Wyle (The Pitt)
  • Mejor Actriz en una Serie de Drama
    Britt Lower (Severance)
    Parker Posey (The White Lotus)
    Keri Russell (The Diplomat)
    Rhea Seehorn (Pluribus)
    Aimee Lou Wood (The White Lotus)
  • Mejor Actor en una Serie de Comedia
    Ike Barinholtz (The Studio)
    Adam Brody (Nobody Wants This)
    Ted Danson (A Man on the Inside)
    Seth Rogen (The Studio)
    Martin Short (Only Murders in the Building)
  • Mejor Actriz en una Serie de Comedia
    Kathryn Hahn (The Studio)
    Catherine O’Hara (The Studio)
    Jenna Ortega (Wednesday)
    Jean Smart (Hacks)
    Kristen Wiig (Palm Royale)
  • Mejor Reparto en una Serie de Drama
    The Diplomat
    Landman
    The Pitt
    Severance
    The White Lotus
  • Mejor Reparto en una Serie de Comedia
    Abbott Elementary
    The Bear
    Hacks
    Only Murders in the Building
    The Studio
  • Mejor Reparto de Especialistas
    Andor
    Landman
    The Last of Us
    El juego del calamar
    Stranger Things
Te recomendamos
¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis
Letras en el tiempo

El legado de Mario Vargas Llosa

En este episodio de Letras en el Tiempo conversamos con el escritor e historiador peruano Fernando Iwasaki, radicado en España, sobre el legado de Mario Vargas Llosa. Gracias por escucharnos.
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
Actor Awards 2026 Películas y series

RPP TV

En Vivo

Más sobre Internacional

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA