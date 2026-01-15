Un avión de Turkish Airlines aterriza en Barcelona tras una amenaza de bomba a bordo

El avión, en el que viajaban 148 pasajeros y siete tripulantes, fue derivado a una zona de seguridad para su estacionamiento, según fuentes del dispositivo de seguridad, que detallan que la amenaza se recibió en torno a las 10:00 (hora local).

Un avión de Turkish Airlines aterrizó este jueves en Barcelona tras una amenaza de bomba a bordo que activó la actuación de las fuerzas de seguridad, informó la Guardia Civil española.

El pasaje de la aeronave, que procedía de Turquía, desembarcó por su propio pie y se encuentra en una zona segura, detalló Protección Civil, que activó el plan de emergencia Aerocat para hacer seguimiento de la "situación de riesgo" en el aeropuerto, que según la gestora Aena continúa operando con normalidad.

La Policía Autonómica de Cataluña (Mossos d'Esquadra) está colaborando con el gestor aeroportuario y con la Guardia Civil, que está inspeccionando el avión, e incide en que la "presunta amenaza no afecta en ningún caso al funcionamiento" de la instalación.

El vuelo TK1853 despegó de Estambul a las 09:22 hora local, con cerca de media hora de retraso, según el portal de información aérea Flight Radar, y aterrizó en El Prat, en Barcelona, a las 10:57 hora local, también con un retraso de unos 30 minutos respecto a lo previsto.

Avión fue llevado a zona de seguridad

Los Bomberos desplazaron hasta allí cinco dotaciones de forma preventiva para dar apoyo en caso necesario, mientras que también se desplegaron efectivos de la policía local de El Prat de Llobregat.

Según el registro de Flight Radar, la aeronave voló en círculos durante unos 20 minutos frente a la costa de Cataluña, en el noreste español, antes de proceder al aterrizaje.