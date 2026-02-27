Jefa del COER Lambayeque advierte graves deficiencias en drenaje pluvial de la región: Las "tuberías ya datan de muchos años"

Diversas regiones del país continúan siendo afectadas por las intensas lluvias que se registran desde hace varios días. Debido a ello, el último miércoles, el Ejecutivo declaró en emergencia más de 200 distritos de 14 regiones, entre ellas Lambayeque, donde ya se ha registrado más de 3 500 personas afectadas por las precipitaciones pluviales.

Así lo señala un reciente reporte del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de dicha región, donde se precisa que, hasta el último miércoles, había un total de 3 562 ciudadanos afectados, de los cuales 453 se encuentran damnificados y 437 tuvieron que ser evacuados. Además, se contabilizaron 378 familias damnificadas y 75 familias afectadas directamente por los eventos climáticos.

Al respecto, en el programa especial Tema de Fondo de RPP, Cristina Huamanchumo, jefa del COER Lambayeque, detalló el estado en el que se encuentra su jurisdicción y las acciones que viene ejecutando el gobierno regional para mitigar el efecto de las lluvias.

Lambayeque no cuenta con un buen drenaje pluvial

Ante el anuncio de la presencia del Fenómeno El Niño Costero en nuestro país, Huamanchumo destacó que la región Lambayeque no cuenta actualmente con un buen drenaje pluvial, lo que puede ocasionar la inundación de zonas urbanas y la activación de cuencas.

Esta situación, según indicó, se registra especialmente en Chiclayo, una de las provincias con varios distritos ya declarados en emergencia.

"Teniendo ya conocimiento de que nuestra región Lambayeque está por el momento sufriendo lluvias que se están dando en este mes de febrero y teniendo el pronóstico del mes de marzo, con el último comunicado del ENFEN que nos indica que tendremos un fenómeno del Niño, en la región Lambayeque no contamos, sobre todo en el distrito de Chiclayo, con un buen drenaje pluvial", señaló la ingeniera.

La jefa del COER precisó que las tuberías del sistema de drenaje tienen varios años de antigüedad, lo que representa un potencial riesgo para mitigar el efecto de las precipitaciones.

"Tenemos tuberías que ya datan de muchos años y esto provoca que colapse y que se inunden algunas urbanizaciones que están en zonas bajas de nuestro distrito. Son puntos críticos, cuencas ciegas, que, en verdad, afectan mucho a nuestra población, sobre todo a las personas vulnerables que viven en esas zonas", destacó.

Vale señalar que, actualmente, Lambayeque ha sido fuertemente afectada en lo que respecta a vivienda e infraestructura pública. El COER ha reportado que 69 viviendas colapsaron, 1 273 resultaron afectadas y 1 347 quedaron inhabitables.

Además, se ha reportado 5 instituciones educativas, seis establecimientos de salud y cinco locales comunales con daños considerables, lo que impide la prestación de servicios básicos en varias localidades.

En cuanto a infraestructura vial, 60 150 metros de caminos han sido dañados, además de 1306 metros de vías urbanas y 165 metros de vías rurales. Asimismo, se ha reportado dos puentes vehiculares y un puente peatonal con daños estructurales.

Frente a esta situación, la jefa del COER indicó que el gobierno regional ha adquirido "100 motobombas de 6, 8 y 10 pulgadas para también ser distribuidos dentro de nuestros distritos más álgidos".

"Hemos tenido reuniones constantes para ver dónde colocamos o accionamos con maquinaria también propia del GORE, que está disponible en los distritos que ahorita se encuentran ya en emergencia. Tenemos el caso de Saña, también Motupe, Olmos, Illimo; coordinando también con las entidades competentes debido a la declaratoria de emergencia", indicó.

"También hacer de conocimiento que no solamente somos afectados por las lluvias que se suscitan en la región Lambayeque, sino también las lluvias procedentes de Cajamarca que discurren los ríos hasta acá. En los valles La Leche, Chancay, Saña, que reciben incrementos de caudal producto de las lluvias de la parte de la zona altoandina, de nuestra región y de la región Cajamarca", puntualizó.