Se mantuvo tranquilo: difunden imágenes inéditas del arresto de Luigi Mangioni, acusado de asesinar a CEO de aseguradora de salud [VIDEO]

Autoridades revelan videos de cámaras corporales que capturan el momento de la detención de Luigi Mangione en un McDonald's de Pensilvania, cinco días después del asesinato de Brian Thompson, en medio de una audiencia judicial que busca impugnar evidencias clave.

Las autoridades de Altoona (Pensilvania) difundieron las imágenes de una cámara corporal de un policía que muestran el momento en que Luigi Mangione fue detenido en un McDonald’s el 9 de diciembre de 2024, cinco días después del asesinato del director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, en Nueva York.

En los videos, presentados durante una audiencia previa al juicio en Nueva York, Mangione se mantuvo tranquilo tras una primera interacción con la policía y siguió comiendo el desayuno que se había comprado en el local de comida rápida, mientras que los agentes revisaban la información que les había dado -un documento de identidad falso de Nueva Jersey- y esperaban a la llegada de refuerzos.



Mangione, de 27 años, se ha declarado inocente de los cargos federales y estatales relacionados con el homicidio, que podrían resultar en una condena de entre 25 años y cadena perpetua o incluso la pena de muerte.

La defensa del acusado argumenta que la policía registró su mochila ilegalmente sin orden judicial, buscando excluir pruebas como una pistola de 9 mm y una libreta en la que, según la fiscalía, describió su intención de "atacar" a un ejecutivo de seguros médicos.



El operativo policial en el McDonald's



El primer testigo que se subió al estrado el último 2 de diciembre fue Joseph Detwiler, un agente de policía de Altoona, en Pensilvania, que descubrió a Mangione en un McDonald's cinco días después del asesinato de Thompson.

Detwiler dijo que al recibir la llamada de que el sospechoso del asesinato estaba en el local supuso que se trataba de una falsa alarma, pero que tras llegar al restaurante y pedir a Mangione que se quitara la mascarilla se dio cuenta "de inmediato" de que era el principal sospechoso del tiroteo mortal en Nueva York.

Detwiler dijo que intentó hacer todo lo posible para que el sospechoso se mantuviera cómodo -como silbar las canciones navideñas que sonaban de fondo en el restaurante- o decirle a Mangione que habían venido porque la política del local es que la gente no se podía quedar sentada en una mesa por un largo periodo de tiempo, dado que el joven llevaba 45 minutos en el McDonald's.

No obstante, Detwiler dijo que consideró al sospechoso como un "alto nivel de amenaza" debido a las imágenes que había visto en las noticias del asesinato de Thompson en una calle concurrida de Manhattan.



El siguiente paso de la policía, ya con más refuerzos en el McDonald's, fue advertir al sospechoso de que sabían que el nombre que les había dado era falso y que si les volvía a mentir se le arrestaría por "identificación falsa".

Los agentes volvieron a preguntarle a Mangione por su nombre y, esta vez, dio el verdadero. En ese momento, la policía esposó al joven, al que detuvo por dar un documento de identidad falso a un agente. Acto seguido, procedieron a registrar sus pertenencias.



Detalles de las pertenencias incautadas



Mangione llevaba una billetera azul y blanca con un diseño tribal hawaiano y una tortuga marina estampada, que Joseph Detwiler, un oficial de policía de Altoona, en Pensilvania, sacó del abrigo del sospechoso tras detener al joven.

Durante la audiencia del martes pasado, también se enseñó una foto aparte de lo que parecían ser más de 7.000 dólares en efectivo, principalmente billetes de cien dólares, que la Policía confiscó.

