Sheinbaum enfatiza que operativo donde murió 'El Mencho' fue llevada a cabo por México y EE.UU. solo aportó inteligencia

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla en una rueda de prensa este lunes, en Palacio Nacional de Ciudad de México (México). Sheinbam afirmó que el operativo contra el líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', contó con intercambio de información con Estados Unidos, pero bajo los principios de respeto a la soberanía y cooperación sin subordinación.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla en una rueda de prensa este lunes, en Palacio Nacional de Ciudad de México (México). Sheinbam afirmó que el operativo contra el líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', contó con intercambio de información con Estados Unidos, pero bajo los principios de respeto a la soberanía y cooperación sin subordinación.
Previamiente, Estados Unidos confirmó que dio apoyo de inteligencia a México para dar de baja a 'El Mencho'. Así lo indicó la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Claudia Sheinbaum enfatizó que el operativo en Jalisco, donde fue abatido Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', fue planificado y ejecutado por las fuerzas militares de México y que Estados Unidos solamente brindó información de inteligencia.

"Todas las operaciones se realizan por las fuerzas federales, no hay participación de la operación de las fuerzas de Estados Unidos. Lo que hay es mucho intercambio de información. Como lo que hemos dicho aquí varias veces, el entendimiento con Estados Unidos se basa fundamentalmente en intercambio de inteligencia de información", expresó en conferencia de prensa.

"En este caso hubo información que prestó el gobierno de los Estados Unidos, incluso ellos sacaron un comunicado de inteligencia, pero toda la operación desde su planeación es responsabilidad de las fuerzas federales, en este caso de la Secretaria de Defensa Nacional", agregó Sheinbaum.

En esa línea, la mandataria mexicana reiteró que existe la cooperación de México con Estados Unidos, pero bajo "el respeto a nuestra soberanía que siempre se ha mantenido y el día de ayer se mantuvo”.

Previamente, el Secretario de Defensa Nacional de México, general Ricardo Trevilla Trejo precisó que el operativo tuvo aporte de información de inteligencia con diversas autoridades de Estados Unidos.

Trevilla Trejo hizo énfasis en que el operativo tuvo cuatro ejes: estrategia, fortalecimiento de la guardia nacional mexicana, inteligencia y judicialización y coordinación.

"La ubicación en un primer término del área fue con personal de inteligencia militar, había otros que nos proporcionaban, en este caso las autoridades de EE.UU. a quienes reconocemos su trabajo [...] el tercer eje, inteligencia y judicialización y el cuarto la coordinación. Estos dos últimos se hace a nivel nacional pero se han aplicado también con otros países, en este caso con Estados Unidos. Entonces así ha sido el flujo de información, y resulta la estrategia, definitivamente", expresó. 

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, dio detalles sobre el operativo en una rueda de prensa este lunes, en el Palacio Nacional de Ciudad de México (México).
El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, dio detalles sobre el operativo en una rueda de prensa este lunes, en el Palacio Nacional de Ciudad de México (México).

Reporte de militares mexicanos fallecidos

Por otro lado, durante la conferencia, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que 25 miembros de la Guardia Nacional perdieron la vida durante los hechos de violencia que ocurrió en diversos estados de México tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El funcionario explicó que unos 70 integrantes del crimen organizado fueron detenidos por los bloqueos en carreteras en siete estados como Jalisco o Michoacán (occidente), a la vez que lamentó que se produjeron "cobardes ataques" que causaron la muerte de "25 militares".

Asimismo, 30 integrantes del CJNG perdieron la vida en los enfrentamientos, y que en varias estados se produjeron "reacciones violentas" del crimen organizado como bloqueos, quemas de vehículos o ataques a gasolineras, así como ataques contra las autoridades.

En total se registraron 27 agresiones contra las fuerzas de seguridad, de las cuales seis se produjeron en Jalisco (oeste de México), donde fallecieron 25 militares, un custodio y un miembro de la Fiscalía estatal.

El general Ricardo Trevilla Trejo pidió un homenaje para sus colegas que fallecieron durante la jornada del domingo, en donde señaló que cumplieron su misión y se demostró "la fortaleza del estado mexicano".

"Aprovecho para dar el pésame a las familias de nuestros compañeros que perdieron la vida... y un reconocimiento a nuestro personal militar que realizó una operación exitosa. Se puede ver desde muchas ópticas, pero es definitivo que cumplieron su misión, ¿y qué se demostró? La fortaleza del estado mexicano. De eso no hay duda. Gracias", expresó el general Ricardo Trevilla Trejo.

