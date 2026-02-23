Sheinbaum enfatiza que operativo donde murió 'El Mencho' fue llevada a cabo por México y EE.UU. solo aportó inteligencia

Claudia Sheinbaum enfatizó que el operativo en Jalisco, donde fue abatido Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', fue planificado y ejecutado por las fuerzas militares de México y que Estados Unidos solamente brindó información de inteligencia.

"Todas las operaciones se realizan por las fuerzas federales, no hay participación de la operación de las fuerzas de Estados Unidos. Lo que hay es mucho intercambio de información. Como lo que hemos dicho aquí varias veces, el entendimiento con Estados Unidos se basa fundamentalmente en intercambio de inteligencia de información", expresó en conferencia de prensa.

"En este caso hubo información que prestó el gobierno de los Estados Unidos, incluso ellos sacaron un comunicado de inteligencia, pero toda la operación desde su planeación es responsabilidad de las fuerzas federales, en este caso de la Secretaria de Defensa Nacional", agregó Sheinbaum.

En esa línea, la mandataria mexicana reiteró que existe la cooperación de México con Estados Unidos, pero bajo "el respeto a nuestra soberanía que siempre se ha mantenido y el día de ayer se mantuvo”.

Previamente, el Secretario de Defensa Nacional de México, general Ricardo Trevilla Trejo precisó que el operativo tuvo aporte de información de inteligencia con diversas autoridades de Estados Unidos.

Trevilla Trejo hizo énfasis en que el operativo tuvo cuatro ejes: estrategia, fortalecimiento de la guardia nacional mexicana, inteligencia y judicialización y coordinación.

"La ubicación en un primer término del área fue con personal de inteligencia militar, había otros que nos proporcionaban, en este caso las autoridades de EE.UU. a quienes reconocemos su trabajo [...] el tercer eje, inteligencia y judicialización y el cuarto la coordinación. Estos dos últimos se hace a nivel nacional pero se han aplicado también con otros países, en este caso con Estados Unidos. Entonces así ha sido el flujo de información, y resulta la estrategia, definitivamente", expresó.