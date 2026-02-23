Dictan nueve meses de impedimento de salida del país para joven investigado por atropellar y causar la muerte de Lizeth Marzano

Adrián Villar no podrá abandonar el Perú mientras duren las investigaciones en su contra. Su defensa aseguró que participarán en todas las diligencias del Ministerio Público.

El 31° Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima dictó este lunes nueve meses de impedimento de salida del país contra Adrian Villar Chirinos, investigado por la muerte de Lizeth Marzano, sucedido el pasado martes 17 de febrero.

La decisión judicial se dio rápidamente luego de que Jefferson Moreno, abogado del acusado, indicara en la audiencia que se allanaba al pedido de la Fiscalía para su patrocinado. Además, enfatizó que su defendido ya participa en todas las diligencias del caso.

Moreno también señaló que Adrián Villar reconoció ante la Policía y Fiscalía haber conducido el vehículo que atropelló a Lizeth Marzano aquel martes de 17 de febrero.

"Nos allanamos, no nos oponemos al requerimiento y solicitamos clara y expresamente que se pueda declarar fundado el requerimiento no solamente respecto de la medida sino también del plazo de duración para que en ese tiempo Adrián Villar pueda demostrar su sometimiento al proceso, su responsabilidad en él y lamentar profundamente la tragedia que suscitó la investigación", expresó el abogado de Villar en la audiencia.