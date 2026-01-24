Kevin Johnson, exfigura de la NFL, fue encontrado muerto en un campamento de personas sin hogar de Los Ángeles

Luto en la NFL. Kevin Johnson, exjugador de franquicias como Philadelphia Eagles o Las Vegas Raiders, fue encontrado muerto en un campamento de personas sin hogar en Los Ángeles, en el estado de California (Estados Unidos), reportó el portal TMZ.

Posteriormente, la lamentable noticia fue confirmada por Las Vegas Raiders, que en un comunicado expresó su pesar por esta irreparable pérdida.

“La familia de los Raiders lamenta la pérdida de Kevin Johnson, liniero defensivo, quien jugó para nuestro equipo plata y negro durante una temporada y dos años en Philadelphia Eagles”, indicó la franquicia.

“Toda la nación Raider está con la familia de Kevin en estos momentos”, agregó.



¿De qué murió Kevin Johnson?

Kevin Johnson, de 55 años, falleció víctima de un traumatismo craneoencefálico contundente y heridas de arma blanca, según el informe policial difundido por el portal TMZ.

Debido a esto, las autoridades angelinas han abierto una investigación por el delito de homicidio.

Cabe mencionar que, de acuerdo con el canal de televisión ABC 7, Johnson sufría de encefalopatía traumática crónica (ETC), una enfermedad cerebral degenerativa asociada con traumatismos craneoencefálicos repetidos, que ha sido diagnosticada a varios jugadores de la NFL.

La muerte de Kevin Johnson ha causado gran conmoción, pero también indignación, dentro de la comunidad de la NFL. El exjugador Asante Samuel publicó un post en X, condenando la situación en la que se encontraba Johnson antes de su muerte.

“Los jugadores de la NFL están sin hogar hoy en día. La NFL tiene que hacerlo mejor, hombre. Entra demasiado dinero como para dejar que los exjugadores sufran”, señaló.

Kevin Johnson debutó en la NFL con los New England Patriots, en 1993; tras lo cual defendió a diversas franquicias de la liga norteamericana, como Minnesota Vikings y Oakland Raiders (hoy Las Vegas Raiders).

