Avión de JetBlue aterrizó de emergencia en Florida: reportan varios pasajeros heridos

Varios pasajeros resultaron heridos luego de que un Airbus de la aerolínea JetBlue, que se dirigía de México a Nueva Jersey, se vio forzado a hacer un aterrizaje de emergencia en Tampa (Florida, EE.UU.), según informan varios medios.



El Airbus 320 salió del Aeropuerto Internacional de Cancún (México) con destino al Aeropuerto Internacional Newark Liberty y empezó a perder altura, por lo que tuvo que desviarse a Tampa, donde aterrizó poco antes de las 2.30 de la tarde, hora local (6.30 GMT).



JetBlue informó que la aeronave experimentó una caída de altitud y que el "personal médico recibió a los pasajeros y a la tripulación, y aquellos que necesitaban atención adicional fueron trasladados a un hospital local", aunque no indicó el número de pasajeros afectados.



La aerolínea añadió además que la nave fue retirada de servicio para su inspección y que llevará a cabo una investigación para determinar lo sucedido.



De acuerdo con aviationnews.eu, informes preliminares apuntan a que el problema involucró a uno de los sistemas de control de vuelo del avión, componentes esenciales para gestionar la estabilidad y la dirección de la aeronave.



El portal indica además que el Airbus se desvió a Florida como medida de precaución por la seguridad de los pasajeros y que notificó, a los servicios de emergencia, que estaban en alerta al aterrizar.



