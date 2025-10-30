Últimas Noticias
Avión de JetBlue aterrizó de emergencia en Florida: reportan varios pasajeros heridos

| Fuente: Unsplush/Referencial
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

JetBlue informó que el Airbus que cubría la ruta de México a New Jersey experimentó una caída de altitud y que el "personal médico recibió a los pasajeros y a la tripulación, y aquellos que necesitaban atención adicional fueron trasladados a un hospital local" en Tampa, Florida (EE.UU.).

Varios pasajeros resultaron heridos luego de que un Airbus de la aerolínea JetBlue, que se dirigía de México a Nueva Jersey, se vio forzado a hacer un aterrizaje de emergencia en Tampa (Florida, EE.UU.), según informan varios medios.

El Airbus 320 salió del Aeropuerto Internacional de Cancún (México) con destino al Aeropuerto Internacional Newark Liberty y empezó a perder altura, por lo que tuvo que desviarse a Tampa, donde aterrizó poco antes de las 2.30 de la tarde, hora local (6.30 GMT).

JetBlue informó que la aeronave experimentó una caída de altitud y que el "personal médico recibió a los pasajeros y a la tripulación, y aquellos que necesitaban atención adicional fueron trasladados a un hospital local", aunque no indicó el número de pasajeros afectados.

La aerolínea añadió además que la nave fue retirada de servicio para su inspección y que llevará a cabo una investigación para determinar lo sucedido.

De acuerdo con aviationnews.eu, informes preliminares apuntan a que el problema involucró a uno de los sistemas de control de vuelo del avión, componentes esenciales para gestionar la estabilidad y la dirección de la aeronave.

El portal indica además que el Airbus se desvió a Florida como medida de precaución por la seguridad de los pasajeros y que notificó, a los servicios de emergencia, que estaban en alerta al aterrizar. 

Tags
JetBlue Florida Estados Unidos

