EEUU-Irán: Donald Trump dice que se da “10 días” para decidir si es posible un acuerdo con Irán

Este jueves, el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó, durante la primera reunión de su Consejo de Paz (para el que anunció dar 10 000 millones de dólares), que se daba 10 días para decidir si llegará o no a un acuerdo con Irán.

“Quizás tengamos que ir más allá, o quizás no, quizás lleguemos a un acuerdo. Probablemente lo sabrán en los próximos 10 días”, declaró el presidente estadounidense en un discurso pronunciado en Washington ante su Consejo de Paz.

Desde el miércoles, Estados Unidos ha reforzado significativamente su presencia militar en Oriente Medio, con el despliegue de numerosos buques de guerra y aviones de combate. Según la CNN y la CBS, el ejército estaría listo para atacar Irán “este fin de semana” si Trump da la orden.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Iraníes recibirán una respuesta que “ni se imaginan” en caso de ataque contra Israel

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, advirtió por su parte este jueves que, si los iraníes lanzan un ataque contra su país, recibirán una “respuesta que ni se imaginan”.

“Si los ayatolás cometen un error y nos atacan, recibirán una respuesta que ni pueden siquiera imaginar”, dijo el dirigente israelí en un discurso televisado durante una ceremonia militar.