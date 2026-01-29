‘Bomba ciclónica’ amenaza el este de EE.UU.: ¿qué es este fenómeno climático?

Alarma en Estados Unidos. Una ‘bomba ciclónica’ amenaza con golpear el este del gigante norteamericano este fin de semana, provocando nevadas y frío extremo, con pronósticos de temperaturas históricas.

Según el más reciente reporte del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), la tormenta invernal ‘Gianna’ podría convertirse en una ‘bomba ciclónica’, por lo que las autoridades han pedido a la ciudadanía extremar las medidas de precaución.

Estas condiciones climáticas extremas podrían provocar cortes de energía, el bloqueo de distintas carreteras y la suspensión del tráfico aéreo. “Este podría ser el periodo de frío de mayor duración en varias décadas”, advirtió el NWS.

Uno de los estados afectados por las bajas temperaturas es Florida, que -según los pronósticos- alcanzará el fin de semana históricos cero grados centígrados, algo que no ocurría en poco más de 15 años.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió el miércoles una alerta de congelación para el condado de Glades, en el suroeste de Florida, además de prever temperaturas bajo cero en zonas de Miami (-2 grados), Fort Lauderdale (-2,7) y West Palm Beach (-6).

“Aunque temperaturas más frescas han llegado ya a gran parte del área, se espera que temperaturas aún más frías lleguen este fin de semana y a principios de la próxima. Amplias áreas de temperaturas cerca de la congelación o subcongelantes son posibles en el sur de Florida el domingo y lunes”, advirtió la NWS Miami.



❄️ Winter Storm Likely This Weekend ❄️



Confidence has increased, particularly across the Carolinas and southern Virginia, for impactful snowfall beginning as early as Friday night. More uncertainty remains for areas north along the East Coast. Stay tuned for more updates! pic.twitter.com/KT1UiNH6Dy — NWS Weather Prediction Center (@NWSWPC) January 28, 2026

¿Qué es la ‘bomba ciclónica’ que amenaza Estados Unidos?

La posibilidad de que la tormenta invernal ‘Gianna’ se convierta en una ‘bomba ciclónica’ está latente. ¿Qué es este fenómeno y qué debe pasar para que se produzca?

Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), los ‘ciclones bomba’ son tormentas que se desarrollan rápidamente y adquieren gran potencia en muy poco tiempo.

Estos pueden ocurrir cuando una masa de aire frío colisiona con una masa de aire cálido, refirió el organismo estatal.

The New York Post advirtió que los ‘ciclones bomba’ pueden ser “extremadamente peligrosos”. “Suelen traer fuertes vientos, que pueden causar destrucción y lanzar escombros por los aires”, refirió el citado medio.

