Elecciones 2026: el candidato presidencial Carlos Álvarez anunció que continuará en la contienda electoral

El candidato presidencial de País para Todos, Carlos Álvarez, anunció que continuará en la contienda electoral pese al escándalo por el presunto uso irregular de fondos públicos destinados a la franja electoral por parte de su agrupación política.

"Quiero comunicarles que, habiendo el partido cumplido con lo exigido, sigo en la carrera de forma distinta, de forma disruptiva, porque se tiene que construir una política diferente y eso empieza por casa, caiga quien caiga. No es momento de enfrentarnos, sino alzar la voz ante las injusticias si queremos devolverle la confianza a todos los peruanos", afirmó en un video difundido en redes sociales.

El postulante expresó su “indignación” por lo que calificó como un “derroche de dinero” en el pago de la franja electoral al canal Nativa. Aseguró que no fue informado sobre el direccionamiento de esos recursos y que “mucho menos” tuvo algún tipo de injerencia en la decisión.

"Esos fondos públicos deberían servir para muchas cosas en beneficio de la población y no para que los políticos pongan su caraza, su número y su símbolo a costa del dinero de los contribuyentes. Emplacé a País para Todos a dar las explicaciones del caso, porque como lo expresé aquí los responsables tenían que ser separados del partido", indicó.

Asimismo, explicó que, en vísperas, sostuvo conversaciones con el presidente y la secretaria nacional del partido, Vladimir Meza y Delsy Romero Álvarez, respectivamente, a quienes exigió sanciones para los responsables de la distribución de los recursos de la franja electoral, así como la renuncia del partido a "todo el avisaje que le pueda corresponder".

"Hoy retomamos las conversaciones durante muchas horas donde el partido reconoció el error e identificó a los responsables, los cuales serán separados de sus cargos encabezados por el personero legal del partido", detalló.

Historia de una controversia por la franja

El miércoles 4 de febrero, Carlos Álvarez publicó un video en sus redes sociales pidiendo explicaciones a la dirigencia de País para Todos, partido que lo lleva como candidato presidencial en calidad de invitado. Esto, luego de enterarse que su agrupación también benefició al canal Nativa con un contrato de S/642 000.00 soles por concepto de franja electoral, un canal que se encuentra en el ojo de la tormenta por estar relacionado a Miguel del Castillo y el caso del partido Primero la Gente.

Las solas sospechas de que en País para Todos haya existido un manejo irregular de los recursos de la franja y, más aún, que con los contratos con los medis de comunicación haya habido de por medio una comisión del 101%, fue suficiente para que el comediante de profesión pida las explicaciones, al punto de dar un paso al costado.

"Quiero dejar en claro que yo no soy el encargado de las finanzas ni los movimientos del partido [...]. Si no caen los culpables, el que va a dar un paso al costado voy a ser yo, por respeto a ustedes y a mi mensaje”, indicó.

Ese mismo día, a la postura del candidato se sumó otro grupo de 30 personas entre candidatos invitados y afiliados de País para Todos, respaldando a Álvarez a través de un pronunciamiento. Algunos de ellos amenzaron con renunciar si las explicaciones del partido no resultaban ser claras.

A raiz de la posición del candidato presidencial, la organización política emitió a su vez un comunicado descartando actos de irregularidad.

"Luego de evaluar de manera exhaustiva el informe y el descargo de los responsables de la distribución de la franja electoral, concluimos de forma categórica que el proceso se realizó con absoluta transparencia, sin indicios de corrupción ni direccionamiento, y bajo criterios estrictamente estratégicos", se leyó en el comunicado.

Asimismo, el partido manifestó su disposición de desistir del uso de la franja en el medio Nativa para evitar sospechas infundadas, a la vez que calificó como difamatorias las versiones sobre el cobro de comisiones.

Un cambio en la versión oficial

El jueves, al día siguiente de emitido el comunicado de la agrupación política, el presidente del partido, Vladimir Meza, tuvo una versión diferente. En entrevista con RPP, reconoció que pudo existir "negligencia" y "falta de estrategia" al esperar hasta el último momento para asignar un saldo presupuestal de aproximadamente 640 000 soles. Sin embargo, negó cualquier acto de corrupción o vínculo con los dueños del canal Nativa.

"Podría haber habido negligencia por haber esperado a última hora donde dijeron: 'hoy es el último día y tenemos un saldo de 640 000 soles. ¿Qué hacemos? ¿Devolvemos a la ONPE o pauteamos según la oferta de esta empresa Nativa?'", dijo en La rotativa del aire de RPP.

"Tomaré una decisión"

En un segundo video difundido en su cuenta oficial de Instagram, Carlos Álvarez anunciaba que se reuniría con el presidente de País para Todos para conocer los descargos y, tras ello, tomar una decisión.

"Luego de esta conversación tomaré una decisión, pero me reafirmo en lo que publiqué en las redes el día de ayer: si no hay culpables, si no hay sanción, entonces yo doy un paso al costado y que ni un centavo del Estado, ni un centavo del dinero de los peruanos vaya a la franja electoral a favorecer a los partidos políticos", señaló.

Carlos Álvarez llega a este punto crítico con su organzación política cuando los resultados de preferencias electorales le son alentadoras. La última encuesta de CPI le otorga un 3,6% de preferencia de voto, ubicándolo dentro del grupo de los cinco primeros candidatos, entre un universo de 36 competidores en la contienda del 12 de abril.