Dólar BCV y paralelo hoy: ¿Cuánto cotiza el dólar en Venezuela este 16 de febrero del 2026?

Dólar BCV hoy 16 de febrero | Fuente: Banco Central de Venezuela

¿Cuál es el precio del dólar paralelo en Venezuela hoy, lunes 16 de febrero del 2026?

Por su parte, el dólar paralelo es el valor que se le otorga al intercambio de la moneda estadounidense que se determina en el mercado oficial, fuera del control y las regulaciones del Banco Central de Venezuela (BCV). Para el 16 de febrero del 2026, el dólar paralelo está fijado en 550,00 bolívares digitales la venta.

Familiares de presos políticos cumplen más de 48 horas de huelga de hambre

Un grupo de hasta 10 mujeres familiares de presos políticos en Venezuela cumplen más de 48 horas en huelga de hambre en los exteriores de un comando policial en Caracas, lo ello en demanda de la liberación de sus relacionados.

Desde el sábado, las mujeres se ubican sobre colchonetas en las afueras del comando de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), llegando a presentar algunas casos de descompensaciones y hasta de “tensión alta”, como indicaron a EFE una de las presentes.