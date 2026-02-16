Dólar BCV y paralelo hoy: ¿Cuánto cotiza el dólar en Venezuela este 16 de febrero del 2026?

Continúa la tendencia al alza de las principales divisas internacionales en Venezuela, impactando en la calidad de vida de los ciudadanos. ¿Cuál es el precio del dólar oficial en Venezuela? Este 16 de febrero, la cotización del dólar BCV es de 396,36740000 bolívares digitales, según el Banco Central de Venezuela. Conoce cómo se cotiza la divisa norteamericana según el dólar oficial y paralelo.
¿Cuál es el precio del dólar BCV en Venezuela hoy, lunes 16 de febrero del 2026?
El Banco Central de Venezuela tiene como objetivo difundir el promedio ponderado de las operaciones de las mesas de cambio de las entidades bancarias, así como del análisis de la evolución del tipo de cambio del dólar. La cotización del dólar BCV es de 396,36740000 bolívares digitales en el cierre del 16 de febrero.