Dólar BCV y paralelo hoy: ¿Cuánto cotiza el dólar en Venezuela este 16 de febrero del 2026?

Precio del dólar oficial y paralelo en Venezuela hoy 16 de enero
Precio del dólar oficial y paralelo en Venezuela hoy 16 de enero | Fuente: EFE Servicios
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Revisa cómo se mueve el dólar en Venezuela en el mercado oficial y paralelo al cierre del 16 de febrero.

Continúa la tendencia al alza de las principales divisas internacionales en Venezuela, impactando en la calidad de vida de los ciudadanos.  ¿Cuál es el precio del dólar oficial en Venezuela? Este 16 de febrero, la cotización del dólar BCV es de 396,36740000 bolívares digitales, según el Banco Central de Venezuela. Conoce cómo se cotiza la divisa norteamericana según el dólar oficial y paralelo.


¿Cuál es el precio del dólar BCV en Venezuela hoy, lunes 16 de febrero del 2026?

El Banco Central de Venezuela tiene como objetivo difundir el promedio ponderado de las operaciones de las mesas de cambio de las entidades bancarias, así como del análisis de la evolución del tipo de cambio del dólar. La cotización del dólar BCV es de 396,36740000 bolívares digitales en el cierre del 16 de febrero.

Dólar BCV hoy 16 de febrero
Dólar BCV hoy 16 de febrero | Fuente: Banco Central de Venezuela

¿Cuál es el precio del dólar paralelo en Venezuela hoy, lunes 16 de febrero del 2026?

Por su parte, el dólar paralelo es el valor que se le otorga al intercambio de la moneda estadounidense que se determina en el mercado oficial, fuera del control y las regulaciones del Banco Central de Venezuela (BCV). Para el 16 de febrero del 2026, el dólar paralelo está fijado en 550,00 bolívares digitales la venta.


Familiares de presos políticos cumplen más de 48 horas de huelga de hambre

Un grupo de hasta 10 mujeres familiares de presos políticos en Venezuela cumplen más de 48 horas en huelga de hambre en los exteriores de un comando policial en Caracas, lo ello en demanda de la liberación de sus relacionados.

Desde el sábado, las mujeres se ubican sobre colchonetas en las afueras del comando de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), llegando a presentar algunas casos de descompensaciones y hasta de “tensión alta”, como indicaron a EFE una de las presentes.


