Gonzalo Bueno vs. Guido Justo EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver las semifinales del Challenger 50 de Tigre?

Gonzalo Bueno vs Guido Justo EN VIVO: se enfrentan este sábado 21 de febrero por las semifinales del Challenger 50 de Tigre. El cotejo se disputará en el Club Náutico Hacoaj de la ciudad del Tigre, no antes de las 9:00 a.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por ATP TV. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Gonzalo Bueno vs Guido Justo: ¿Cómo llegan a la semifinal del Challenger 50 de Tigre?



El tenista peruano venció al argentino Andrea Collarini por 7-6(11) y 6-1. En tanto, Guido Justo venció 6-1 y 6-3 al brasileño Bruno Fernandes.

¿Cuándo y dónde juegan Gonzalo Bueno vs. Guido Justo en vivo por el Río Open 2026?

El partido entre Gonzalo Bueno vs. Guido Justo se disputará este sábado 21 de febrero en el Club Náutico Hacoaj de la ciudad del Tigre, en Buenos Aires.

¿A qué hora juegan Gonzalo Bueno vs Guido Justo en vivo por la semifinal del Challenger 50 de Tigre?



En Perú , el partido entre Gonzalo Buenos vs Guido Justo comienza no antes de las 9:00 a.m.

¿Dónde ver Gonzalo Bueno vs Guido Justo EN VIVO y DIRECTO?



El Challenger de Tigre se podrá ver EN VIVO por la página web del ATP Tour. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Gonzalo Bueno vs Guido Justo: Últimos resultados

Gonzalo Bueno

Gonzalo Bueno 2-0 Ander Collarini

Gonzalo Bueno 2-0 Franco Roncadelli

Guido Justo

Guido Justo 2-0 Bruno Fernandes