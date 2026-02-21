Donald Trump impone arancel global del 10 %: ¿qué consecuencias tendrá para el Perú?

Donald Trump anunció la firma de una orden para imponer un arancel del 10 % sobre todos los países. | Fuente: Unplash | Fotógrafo: Igor Omilaev

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el viernes la firma de una orden para imponer un arancel del 10 % sobre todos los países horas después que la Corte Suprema de su país invalidara sus políticas arancelarias previas.

¿Cómo afectará el anuncio del mandatario estadounidense al Perú? En esa línea, el internacionalista Ramiro Escobar recordó que, en abril del año pasado, en el denominado ‘Día de la Liberación’, la administración Trump impuso a los productos nacionales un arancel específico del 10 %, pese a que existía un Tratado de Libre Comercio (TLC) entre ambos países desde el 2006.

“El llamado ‘Día de la Liberación’ de abril del año pasado, también nos cayó a nosotros, pero hubo negociaciones y le quitaron el arancel del 10 %, por lo menos, a algunos productos peruanos, a varios productos peruanos que iban para Estados Unidos. Y hay un dato ahí que es interesante. Nosotros tenemos un acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos. Entonces, acuérdese a ese tratado, a ese TLC con Estados Unidos, no se podía poner esos aranceles, pero igual se pusieron. Dado que hubo acercamientos entre la Cancillería, el Ministerio de Comercio Exterior y la Administración norteamericana, se rebajaron los aranceles que nos habían impuesto”, rememoró.

Asimismo, Escobar señaló que la medida de la Corte Suprema “puede favorecernos” como a varios países de la región; sin embargo, alertó que la imposición de este nuevo gravamen podría alterar nuevamente la dinámica de exportación de productos peruanos a EE.UU.

“Esta medida del Tribunal Supremo puede favorecernos, no solo a nosotros, sino a varios países que estaban con los aranceles encima, pero cuando se pone el arancel del 10 % global, nuevamente esto nos va a afectar”, sostuvo.

“[…] Esta no es una medida únicamente comercial, es una medida política. Si Estados Unidos viene a negociar con algún país es porque lo considera, proclive a sus políticas. Y eso tiene que ver con el puerto de Chancay, tiene que ver con los acercamientos que ha habido desde la Cancillería con Estados Unidos para tener una relación más fluida. Pero eso es algo que también se puede revertir con el nuevo Gobierno, eso es algo que puede ser complicado si es que Estados Unidos sigue viendo con desconfianza al puerto de Chancay. Entonces, no estamos libres […] de la amenaza arancelaria. Seguimos en una situación de incertidumbre”, acotó.

“Estamos presenciando cómo se tambalea la política económica arancelaria de Trump”

Ramiro Escobar explicó que la nueva medida arancelaria de Donald Trump se interpreta como un intento del mandatario por mantener su política económica tras la decisión de la Corte Suprema.

“El presidente reacciona imponiendo un arancel global del 10 % para mantener su política arancelaria, que es uno de los sostenes de su política económica, diría yo, la principal columna. Lo que estamos presenciando en este momento es cómo se tambalea la política económica arancelaria y la política global de Donald Trump”, sostuvo.

Además, el internacionalista explicó que, con la imposición de nuevos gravámenes en abril del 2025, el mandatario estadounidense buscaba disminuir la importación de productos extranjeros y fortalecer la industria nacional. Sin embargo, tras el fallo de la Corte Suprema, la eficacia y la legalidad de esta política arancelaria se han visto cuestionadas.

“Estos aranceles que se anunciaron en abril del año pasado en la lógica casi de una guerra arancelaria eran la llave maestra con la cual él, Trump, pretendía hacer realidad ese lema ‘Make America Great Again’. Que no entren tantos productos importados a Estados Unidos y que las empresas norteamericanas se fortalezcan, pero todo se está tambaleando ahora porque el Tribunal ha determinado que no es legal lo que él hizo, porque estos aranceles debían haber sido aprobados por el Congreso. Esta reacción de poner el 10 % global, lo que está haciendo es tratando de, alguna manera, propiciar un golpe timón de modo que Trump siga con su política, pero creo que va a seguir teniendo problemas”, concluyó.

