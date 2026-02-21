Falleció Willie Colón, leyenda de la salsa y referente de la música latina

La salsa y la música latina están de luto. Se confirmó el fallecimiento de Willie Colón, el legendario 'Malo del Bronx'. De acuerdo con reportes que circularon días atrás, el productor, trombonista y cantante había sido internado en un hospital de Nueva York debido a complicaciones respiratorias, una situación que mantuvo en alerta a sus seguidores y colegas, entre ellos Rubén Blades, con quien colaboró desde la década de 1970.

La noticia fue confirmada por su familia mediante un comunicado difundido en las redes sociales del artista neoyorquino, quien tenía 75 años.

"Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón. Partió en paz esta mañana, rodeado de su amada familia. Aunque lloramos su ausencia, también nos regocijamos con el regalo eterno de su música y los recuerdos queridos que creó, los cuales vivirán por siempre", se lee en el mensaje.

¿Quién fue Willie Colón?

Willie Colón fue un músico, cantante, compositor y productor estadounidense de ascendencia puertorriqueña, conocido por muchos como “El Malo del Bronx”.

Con solo 17 años formó parte de Fania Records, sello creado por Jerry Masucci y Johnny Pacheco. Entre sus propuestas musicales más exitosas destaca su trabajo junto a Héctor Lavoe y Rubén Blades.

Lanzó discos como El Malo (1967), The Hustler (1968), Cosa Nuestra (1969), La Gran Fuga (1970) y Asalto Navideño (1970), entre otros, que se convirtieron en referentes del sonido de la música latina y la salsa neoyorquina en el mundo.