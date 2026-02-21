Comas: Policía detuvo a dos presuntos extorsionadores minutos antes de atacar a transportistas

Los efectivos hallaron en poder de los detenidos una pistola abastecida con 12 municiones. | Fuente: PNP

Agentes de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) detuvieron a dos presuntos extorsionadores en la avenida 3 de Octubre, en Comas. De acuerdo con la Policía Nacional, los sujetos planeaban atentar contra transportistas en el distrito de Lima Norte antes de ser detenidos.

El operativo se llevó a cabo como parte de las acciones de inteligencia que realizan los agentes PNP para hacerle frente a las amenazas que vienen recibiendo los colectiveros de la zona de José Olaya.

Los sujetos fueron identificados como Jesús Andrés Pabuena Lugo (18) y Auler Colina Israel Antonio (20), de nacionalidad venezolana. Ambos fueron capturados en flagrancia cuando se desplazaban a bordo de una motocicleta lineal cerca de la vivienda de un transportista, según la PNP.

Durante la intervención, los efectivos hallaron en poder de los detenidos una pistola abastecida con 12 municiones, un teléfono celular, documentos y una tarjeta bancaria.

Moticleta también fue incautada durante el operativo. | Fuente: RPP

Arma fue reportada como robada por policía

La PNP informó que el arma había sido reportada como robada desde enero de este 2026 por un suboficial de la Policía. Según el testimonio del agente, la pistola le fue hurtada cuando se dirigía a la comisaría donde trabajaba.

Las cámaras de seguridad captaron cuando el efectivo sufrió el robo de su pistola. En las imágenes se ve a los detenidos quitarle sus pertenencias y huir rápidamente del lugar.

Uno de los detenidos habría confesado a la PNP que fue contratado para realizar un ataque extorsivo contra el transportista a cambio de S/ 1 500.

Ambos sujetos capturados vienen siendo investigados por los presuntos delitos de extorsión agravada, tentativa de homicidio, banda criminal y tenencia ilegal de armas de fuego.

Arma incautada. Fuente: PNP

