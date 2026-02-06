Últimas Noticias
País para Todos separa de sus cargos a los responsables de la distribución de la franja electoral tras escándalo

País Para Todos separa de sus cargos a responsables de la distribución de la Franja Electoral
País Para Todos separa de sus cargos a responsables de la distribución de la Franja Electoral | Fuente: Composición RPP
Pedro Luis Ramos Martinez

por Pedro Luis Ramos Martinez

·

El partido político emitió un comunicado en el que señala que lo ocurrido fue un "escenario de la inexperiencia" propio de una agrupación política nueva. Además, la agrupación indicó que decidió "desistir del uso de la franja electoral".

El partido político País para Todos anunció este viernes que han separado de sus cargos a los responsables de la distribución de la franja electoral, luego de que un reportaje periodístico revelara que la agrupación habría elegido al canal Nativa para difundir su propaganda proselitista a cambio de una comisión del 15 %.

La organización enfatizó que, tras analizar el informe realizado de manera interna por los responsables, no se cometió ningún beneficio indebido ni acto de corrupción, pero que el hecho se debió "a la inexperiencia". 

"Esta situación ha sido utilizada para generar especulaciones y suspicacias que han afectado la imagen de nuestro candidato presidencial y del partido. Por ello, la organización ha determinado que existe una responsabilidad estrictamente política, razón por la cual se ha decidido separar de sus cargos a los responsables de la distribución de la franja electoral", se lee en un comunicado.

La organización política también informó que han decidido desistir del uso de la franja electoral, ya que "no tienen compromisos con grupos económicos ni operadores mediáticos". Además, señalan que el "dinero de los peruanos no debe ser utilizado para financiar a los partidos". 

País para Todos también saludó que el Ministerio Público inicie una investigación al respecto y que su candidato, Carlos Álvarez, pusiera en agenda pública un debate "que muchos han evitado".

ONPE País Para Todos Carlos Álvarez El poder en tus manos

