"Ella fue desleal conmigo": Mirella Paz arremete contra Paula Arias tras su salida de Son Tentación

Mirella Paz anunció su salida de la orquesta Son Tentación y reveló el motivo. |
Mirella Paz afirma que Paula Arias fue "desleal" con ella
Luego de anunciar su salida de Son Tentación, Mirella Paz reveló que Paula Arias ya la había reemplazado en el tiempo que estuvo ausente del grupo y que esto fue un motivo para comunicar su renuncia.
"No me da una fecha (para regresar) y no voy a estar esperando. Me dice que siempre van a estar las puertas abiertas, pero de qué me sirve si no regreso. Necesito trabajar", declaró la artista a Trome.
Por otro lado, Mirella recordó que otras exintegrantes de Son Tentación como Suu Rabanal y Angie Chávez si pudieron regresar al grupo luego de haber dado a luz, al igual que ella.
"Debí empezar hace tres meses, pero nada, no me contestaba (el teléfono). Por presión mediática me contestó y su respuesta fue que siempre voy a ser bienvenida en la orquesta, pero no me daba una fecha", señaló mencionando que tampoco recibió "ni un sol".
En ese sentido, recalcó que se enteró "por terceras personas" que Paula Arias ya había elegida a una nueva integrante. "Me duele porque fue desleal conmigo", acotó.
Al ser consultada sobre si pensaba que la iban a hacer esperar pese a tener un reemplazo, señaló: "Sí, imagínate. O sea, no quiere que trabaje, no entiendo cuál era su intención, eso es lo que me duele porque supuestamente es mi amiga".
Por último, aseguró que "seguirá adelante" con sus proyectos musicales. "Esto me queda de lección", sostuvo.
Son Tentación abrió el concierto de Olga Tañón en mayo de 2025
Son Tentación recibió una inesperada sorpresa. La agrupación de salsa se enteró en vivo que abriría el concierto de apertura de Olga Tañón el sábado 17 de mayo de 2025 en Costa 21, en distrito de San Miguel, en Lima. Esto, como parte de su gira Hay Ke Ser Feliz.
Las cantantes Gretell Sanabia, Mariale Salazar y Sonali Oré estuvieron en Radio Megamix donde realizaron un misterioso juego que les hizo el conductor Alex Lora.
¿Qué pasó? Resulta que, con los ojos cerrados, las mencionadas integrantes de Son Tentación sacaron unos papeles donde se lee el siguiente mensaje: “Son Tentación abrirá el concierto de Olga Tañón “.
Al abrir los ojos, las cantantes mostraron su sorpresa al enterarse que cantarán junto a 'La mujer de fuego', por lo que no dudaron en entonar sus temas.
Cabe resaltar que Son Tentación es considerada la primera orquesta femenina de salsa en el Perú. En su repertorio tiene temas como: Soltera.com, Déjala, Tu Falta de Querer y sus más recientes lanzamientos Peligroso Amor y Con otra.