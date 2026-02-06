"Ella fue desleal conmigo": Mirella Paz arremete contra Paula Arias tras su salida de Son Tentación

Mirella Paz comunicó su salida de Son Tentación. La cantante peruana sorprendió a todos sus seguidores en un comunicado compartido en su cuenta de Instagram el último jueves donde anunció que ya no formará parte de la popular orquesta de salsa.

“Por medio del presente, deseo informar al público, seguidores, colegas y medios de comunicación que a partir de la fecha dejo de formar parte de la orquesta Son Tentación”, expresó Mirella en su pronunciamiento.

En efecto, Mirella mencionó que “no aceptó” la propuesta de la agrupación musical liderada por Paula Arias de estar en “espera indefinida”. Esto, siete meses después de dar a luz a su primer hijo.

“La decisión ha sido tomada tras una evaluación personal y profesional. La dirección de la agrupación ha decidido mantenerme en una condición de espera indefinida, situación que no acepto”, señaló la excandidata al Miss Perú.

Es así como la también bailarina decidió “dar por concluida toda relación laboral, artística y comercial con la orquesta”. De igual manera, agradeció “el tiempo compartido” con sus compañeras. “Me retiro con gratitud por las oportunidades recibidas”, añadió.

Por último, aclaró que continuará enfocándose en “nuevos proyectos y retos artísticos” que contribuirán a su “crecimiento musical y personal”.

“Agradezco a todas las personas que han acompañado mi camino hasta aquí y a quienes seguirán apoyando esta nueva etapa”, concluyó.