"Ella fue desleal conmigo": Mirella Paz arremete contra Paula Arias tras su salida de Son Tentación

Harold Quispe

por Harold Quispe

·

"Me duele porque supuestamente es mi amiga", expresó Mirella Paz sobre Paula Arias. Previamente, la cantante se despidió de Son Tentación al no aceptar una "espera indefinida".

Mirella Paz comunicó su salida de Son Tentación. La cantante peruana sorprendió a todos sus seguidores en un comunicado compartido en su cuenta de Instagram el último jueves donde anunció que ya no formará parte de la popular orquesta de salsa.

“Por medio del presente, deseo informar al público, seguidores, colegas y medios de comunicación que a partir de la fecha dejo de formar parte de la orquesta Son Tentación”, expresó Mirella en su pronunciamiento.

En efecto, Mirella mencionó que “no aceptó” la propuesta de la agrupación musical liderada por Paula Arias de estar en “espera indefinida”. Esto, siete meses después de dar a luz a su primer hijo.

“La decisión ha sido tomada tras una evaluación personal y profesional. La dirección de la agrupación ha decidido mantenerme en una condición de espera indefinida, situación que no acepto”, señaló la excandidata al Miss Perú.

Es así como la también bailarina decidió “dar por concluida toda relación laboral, artística y comercial con la orquesta”. De igual manera, agradeció “el tiempo compartido” con sus compañeras. “Me retiro con gratitud por las oportunidades recibidas”, añadió.

Por último, aclaró que continuará enfocándose en “nuevos proyectos y retos artísticos” que contribuirán a su “crecimiento musical y personal”.

“Agradezco a todas las personas que han acompañado mi camino hasta aquí y a quienes seguirán apoyando esta nueva etapa”, concluyó.

Mirella Paz afirma que Paula Arias fue "desleal" con ella

Luego de anunciar su salida de Son Tentación, Mirella Paz reveló que Paula Arias ya la había reemplazado en el tiempo que estuvo ausente del grupo y que esto fue un motivo para comunicar su renuncia.

"No me da una fecha (para regresar) y no voy a estar esperando. Me dice que siempre van a estar las puertas abiertas, pero de qué me sirve si no regreso. Necesito trabajar", declaró la artista a Trome.

Por otro lado, Mirella recordó que otras exintegrantes de Son Tentación como Suu Rabanal y Angie Chávez si pudieron regresar al grupo luego de haber dado a luz, al igual que ella.

"Debí empezar hace tres meses, pero nada, no me contestaba (el teléfono). Por presión mediática me contestó y su respuesta fue que siempre voy a ser bienvenida en la orquesta, pero no me daba una fecha", señaló mencionando que tampoco recibió "ni un sol".

En ese sentido, recalcó que se enteró "por terceras personas" que Paula Arias ya había elegida a una nueva integrante. "Me duele porque fue desleal conmigo", acotó.

Al ser consultada sobre si pensaba que la iban a hacer esperar pese a tener un reemplazo, señaló: "Sí, imagínate. O sea, no quiere que trabaje, no entiendo cuál era su intención, eso es lo que me duele porque supuestamente es mi amiga".

Por último, aseguró que "seguirá adelante" con sus proyectos musicales. "Esto me queda de lección", sostuvo.

Son Tentación abrió el concierto de Olga Tañón en mayo de 2025

Son Tentación recibió una inesperada sorpresa. La agrupación de salsa se enteró en vivo que abriría el concierto de apertura de Olga Tañón el sábado 17 de mayo de 2025 en Costa 21, en distrito de San Miguel, en Lima. Esto, como parte de su gira Hay Ke Ser Feliz.

Las cantantes Gretell Sanabia, Mariale Salazar y Sonali Oré estuvieron en Radio Megamix donde realizaron un misterioso juego que les hizo el conductor Alex Lora.

¿Qué pasó? Resulta que, con los ojos cerrados, las mencionadas integrantes de Son Tentación sacaron unos papeles donde se lee el siguiente mensaje: “Son Tentación abrirá el concierto de Olga Tañón “. 

Al abrir los ojos, las cantantes mostraron su sorpresa al enterarse que cantarán junto a 'La mujer de fuego', por lo que no dudaron en entonar sus temas.

Cabe resaltar que Son Tentación es considerada la primera orquesta femenina de salsa en el Perú. En su repertorio tiene temas como: Soltera.com, Déjala, Tu Falta de Querer y sus más recientes lanzamientos Peligroso Amor y Con otra.

Tags
son tentacion Mirella Paz Paula Arias

