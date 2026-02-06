Óscar Arriola dio detalles sobre la captura en Barranca de tres presuntos miembros de ‘Los pulpos’ buscados por Interpol

Tras la reciente captura de Jhon Esnaider Nureña Rojas (19), alias ‘JJ’, señalado como el brazo armado de la organización criminal ‘Los pulpos’, la Policía Nacional del Perú (PNP) asestó un nuevo golpe a esta banda al detener a tres de sus presuntos integrantes en la ciudad de Barranca.

Durante una entrevista en el programa Las cosas como son, de RPP TV, el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, precisó que la intervención se llevó a cabo alrededor de las 5:00 de la mañana del viernes y fue el resultado de una labor conjunta entre organismos de seguridad y fuerzas policiales nacionales e internacionales.

“Han sido capturados tres integrantes de la organización criminal ‘Los pulpos’. Un trabajo articulado y coordinado con la Policía de Investigaciones de Chila (PDI), con el FBI, con el Grupo Especial contra el Crimen Organizado (Greco) y la Policía Nacional”, manifestó.

Asimismo, detalló que los detenidos -identificados como Eduardo Jean Pierre Ruiz Amaya (28), Valerie Antonella Hurtado Guerra (25) y Andy Junior Guerra Chávez (29)- cuentan con notificación roja de Interpol por los delitos de asociación criminal, extorsión agravada y homicidio calificado por haber “descuartizado a ciudadanos en Santiago de Chile”.

Formaron parte de ‘Los patecos’

Arriola indicó que, al tratarse de ciudadanos peruanos, no pueden ser expulsados del país, por lo que se iniciará un procedimiento de extradición para que sean juzgados en Chile, donde se habrían cometido los crímenes.

“Acá [en Perú] tenían antecedentes policiales por los delitos de robo, extorsión y hurto agravado”, agregó.

Respecto a su presencia en Barranca, señaló que no se encontraban de paso, sino que estaban planificando nuevas acciones criminales, las cuales serán dadas a conocer oportunamente.

Agregó que la ciudad fue utilizada como un punto “fuera de las áreas donde eran intensamente buscados”.

Las investigaciones también revelaron que los capturados pertenecieron con anterioridad a la organización criminal ‘Los patecos’, que operaba en Chimbote, pero que posteriormente fue absorbida por ‘Los pulpos’.

“Tienen una actividad para lo cual viajan a Chile a realizar estos horrendos crímenes, pero, como bien decimos, la justicia y los operadores de justicia no paran y no hay fronteras. Se ha logrado la captura acá y en cualquier momento debe producirse la extradición”, concluyó.