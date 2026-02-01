Últimas Noticias
Donald Trump cree que Cuba buscará un "trato" con Estados Unidos y la isla volverá a ser "libre"

Donald Trump dio estas declaraciones a la prensa a bordo del Air Force One.
Donald Trump dio estas declaraciones a la prensa a bordo del Air Force One. | Fuente: EFE
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

El mandatario estadounidense sostuvo que, ante la imposición de aranceles a los países que suministren petróleo a la isla, La Habana buscará negociar con Washington.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consideró este sábado que Cuba buscará un "trato" con Washington tras el anuncio de aranceles para los países que le suministren petróleo y confió en que la isla "volverá a ser libre".

El republicano dio estas declaraciones a bordo del Air Force One cuando la prensa le cuestionó por las palabras de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, quien advirtió que cortar el suministro de crudo a Cuba provocará una crisis humanitaria.

"No tiene por qué haber una crisis humanitaria. Creo que probablemente vendrán a nosotros y querrían hacer un trato. Así que Cuba volverá a ser libre. Vendrán a nosotros y harán un trato", aseguró el mandatario.

El republicano subrayó que Cuba está en "una situación muy mala" porque "vivían del dinero y del petróleo de Venezuela, pero nada de esto está llegando" desde que Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

También agregó que Sheinbaum fue "muy buena" porque, según dijo, le pidió que México también dejara de enviar crudo a la isla y ella accedió.

Trump firmó el jueves una orden ejecutiva para imponer aranceles a aquellos países que suministren petróleo a la isla.

El Gobierno cubano calificó de "fascista" la medida, que en la práctica supone una asfixia energética para la isla, y Sheinbaum anunció que México buscará "distintas alternativas" para apoyar al pueblo cubano.

Donald Trump Cuba Estados Unidos

