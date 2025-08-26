Últimas Noticias
“Tengo muchas ganas de verlo”: Donald Trump insiste en que se reunirá “en algún momento” con Kim Jong-un

Donald Trump y Kim Jong-un mantuvieron tres cumbres entre 2018 y 2019.
Donald Trump y Kim Jong-un mantuvieron tres cumbres entre 2018 y 2019.
Agencia EFE

Agencia EFE

·

"Diplomáticamente, tengo muy buena relación con Kim Jong-un", dijo el presidente de Estados Unidos.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, insistió en que "en algún momento" se reunirá con el líder norcoreano, Kim Jong-un, con el que dijo llevarse "bien" tras sus cumbres en 2018 y 2019, pese a que Pyongyang no ha mostrado intención alguna de acercamiento desde que el republicano retornó a la Casa Blanca en enero.

"Diplomáticamente, tengo muy buena relación con Kim Jong-un", dijo Trump a periodistas en el Despacho Oval.

"Algún día lo veré. Tengo muchas ganas de verlo. Se portó muy bien conmigo. Tuvimos dos reuniones. Tuvimos dos cumbres. Nos llevamos de maravilla", añadió.

Trump y Kim mantuvieron tres cumbres entre 2018 y 2019 para tratar de alcanzar un acuerdo sobre la desnuclearización del régimen de Pyongyang.

Las conversaciones no se han retomado después de que Washington considerara insuficiente la oferta norcoreana de desarme.

"Nos reuniremos en algún momento. La verdad es que lo espero con ansias", volvió a insistir Trump a los periodistas antes de subrayar que desde que volvió a asumir la presidencia, Pyongyang no ha generado "ningún problema" sobre "tests, y muchos cohetes".

El acercamiento de Corea del Norte con Rusia

El último test de un misil intercontinental por parte de Corea del Norte fue el pasado octubre, bajo la presidencia de Joe Biden, aunque el régimen ha probado armas de corto alcance tras el retorno de Trump al poder.

En los dos últimos años, Corea del Norte ha reforzado enormemente su acercamiento a Rusia y ha enviado tropas para apoyar a Moscú en la guerra en Ucrania

