Donald Trump pone a la Policía de Washington D.C. bajo control federal y activa la Guardia Nacional

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes que el Gobierno federal tomará el control de la Policía de Washington D.C. y activará las tropas de la Guardia Nacional como parte de una campaña para controlar el crimen y "restablecer el orden público" en la capital.



"Invoco oficialmente la sección 740 de la Ley de Autonomía del Distrito de Columbia, y pongo al Departamento de Policía Metropolitana de Washington D.C. bajo control federal directo", dijo el mandatario en una conferencia de prensa en la Casa Blanca junto a miembros de su gabinete.



Esta cláusula de la llamada Home Rule Act, que gobierna la autonomía de Washington desde 1973, otorga al presidente la facultad de asumir el control de emergencia de la Fuerza de Policía Metropolitana en circunstancias específicas.



El presidente estadounidense declaró una "Emergencia de Seguridad Pública", puso a la Policía Metropolitana del Distrito de Columbia bajo el control de la Fiscal General, Pam Bondi, y nombró de manera interina al director de la Administración de Control de Drogas (DEA), Terry Cole, el comisario de policía de la ciudad.



Trump indicó que dentro de esta "acción histórica para rescatar la capital nacional del crimen, el derramamiento de sangre y el caos", también estará "desplegando a la Guardia Nacional para ayudar a restablecer el orden público y la seguridad" en la urbe, algo que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, confirmó que ya estaba en marcha.



Trump advirtió que esta campaña para "liberar" y "embellecer" a Washington solo será el comienzo de una operación a nivel nacional para "retomar el control" de ciudades estadounidenses que, según dijo, están amenazadas por la violencia callejera y los inmigrantes indocumentados.

Especificó que inicialmente las autoridades locales y federales "serán apoyados por 800 guardias nacionales de D.C. que se pondrán en acción", a los que se unirán "mucho más, si es necesario".



"Es el día de la liberación para Washington D.C.", insistió, mientras adelantó - sin entrar en detalles- que también acabaría con los campamentos de personas sin hogar y que impondría mano dura a los "delincuentes juveniles que aterrorizan a la capital".



El neoyorquino advirtió que esta campaña para "liberar" y "embellecer" a Washington solo será el comienzo de una operación a nivel nacional para "retomar el control" de ciudades estadounidenses que, según dijo, están amenazadas por la violencia callejera y los inmigrantes indocumentados.



"No vamos a permitir que eso suceda. No vamos a perder nuestras ciudades por esto. Estamos empezando con fuerza en D.C. y vamos a limpiarla muy rápido, muy rápido, pero esto irá más allá", agregó el mandatario, que anunció que también limpiarán "la basura, los grafitis, la mugre y la suciedad" para dejar "reluciente" a la capital.

Donald Trump muestra gráficas para sustentas los niveles de violencia en Washington D.C. | Fuente: EFE

Medios locales ya habían reportado que el Pentágono alistaba tropas de la Guardia Nacional ante una orden inminente de Trump. La semana pasada, el presidente ya anunció el despliegue de agentes federales en las calles de lo que considera una ciudad plagada de crímenes y que es muy permisiva con los delitos.

Trump denuncia alta tasa de homocidios en Washington D.C.

Este lunes, en la conferencia de prensa, Trump aseguró que la violencia per cápita registrada en Washington D.C. es mucho peor que la de otras capitales como Bogotá, Ciudad de México o Bagdad.



"La tasa de homicidios en Washington hoy en día es más alta que la de Bogotá, Ciudad de México o algunos de los lugares que se consideran los peores del mundo. Es mucho más alta", aseguró el mandatario.



El republicano se basó en unos gráficos que recogen la tasa de asesinatos del año 2024 en los que se ve que Washington - en la que se registraron 27,54 por cada 100.000 habitantes - lidera la clasificación y prácticamente dobla a la que le sigue, Bogotá (15,1 por cada 100.000), y aventaja a otras como Ciudad de México, Islamabad, Lima, Ottawa, París o La Habana. Según dijo, también dobla los valores de Bagdad, Ciudad de Panamá, Brasilia y San José.



Asimismo, reconoció que otras ciudades estadounidenses "también tienen problemas" de este tipo. Entre otras, Trump se refirió a Nueva York, Los Ángeles o Chicago. El neoyorquino no mencionó ninguna de las ciudades de estados controlados por los republicanos en los que hay tasas de homicidios más altas como Memphis, en el estado de Tennessee; Nueva Orleans, en el estado de Luisiana; o St. Liouis, en Misuri, que, según estudios, superaron a la capital estadounidense el pasado año.



En Washington, los crímenes violentos han caído un 26 % en lo que va de año y los homicidios un 12 %. Sin embargo, en proporción al número de habitantes de la capital - tiene unos 700.000 habitantes -, sigue siendo mucho más alta que otras capitales.