Karla Bacigalupo, Miss Universo Perú 2025, audiciona para el reboot de 'Baywatch' en Los Ángeles

La reina de belleza peruana participó en el casting abierto de la nueva temporada de la icónica serie noventera que ahora será protagonizada por Stephen Amell.

Las playas de Los Ángeles se llenaron de aspirantes en traje de baño este miércoles con un objetivo claro: formar parte del esperado reboot de Baywatch. Entre los cientos de postulantes destacó un nombre peruano: Karla Bacigalupo, actual Miss Universo Perú 2025.

Se estima que cerca de 2 mil personas acudieron al casting abierto para la temporada 12 de la serie que fue un fenómeno mundial en los años 90 gracias a David Hasselhoff y Pamela Anderson, quienes dieron vida a Mitch Buchannon y C.J. Parker.

La nueva versión estará liderada por Stephen Amell, recordado por su papel de Flecha Verde en Arrow. La producción está a cargo de Joseph McGinty Nichol, más conocido como McG, quien adelantó que será “una versión idealizada del sur de California”.

Tras su participación en Miss Universo, Karla Bacigalupo da un paso más hacia el mercado internacional.

¿Karla Bacigalupo en Baywatch?

La modelo y actriz peruana sorprendió a sus seguidores al publicar en Instagram una historia con el mensaje: “Casting en persona para Baywatch”, acompañada de una imagen desde las audiciones.

Días antes ya había encendido las redes con un video publicitario en bikini en las playas de Los Ángeles y la frase: “Libre y feliz como el océano”, posando al estilo clásico de las salvavidas de la serie.

McG dejó claro a EFE que el proceso está abierto a todos: “Estamos abiertos a elegir a quien tenga magia. Todos tienen una oportunidad. No importa si eres Halle Berry, Michael B. Jordan o George Clooney, todos empezaron de alguna manera”.

De Miss Perú a estrella de Hollywood

La participación de Karla no es casual. Además de su reciente coronación como Miss Universo Perú 2025 —tras haber sido Miss Perú USA—, la artista de 33 años también desarrolla una carrera como actriz y productora.

Debutó en 2022 con el cortometraje The Devil, dirigido por Marie Rouhban. Luego participó en Proof (2023), You Can Only Blink Once (2024) y la miniserie The Devil Wears Desire. Próximamente aparecerá en Overflow, Consumption, Living in Color y en la miniserie Studio 205, donde también figura como productora y guionista.

¿Cómo será la nueva Baywatch?

El rodaje de Baywatch comenzará en marzo en la playa de Venice, décadas después de que la serie original trasladara parte de sus grabaciones a Hawái.

El creador y productor ejecutivo Matt Nix señaló a EFE que la idea de revivir una serie sobre socorristas surgió tras los devastadores incendios que afectaron a Los Ángeles a inicios de 2025. “La estamos reinventando para una nueva generación”, aseguró.

McG prometió que, aunque tendrá un estilo más cinematográfico, mantendrá la esencia optimista que convirtió a la serie en un fenómeno global. Y sí, la icónica cámara lenta seguirá presente.

La producción también contará con el regreso de David Chokachi, quien interpretó a Cody Madison en los años 90. Por su parte, Stephen Amell adelantó que la nueva trama explorará la relación de su personaje, Hobie Buchannon, con su hija recién conocida.

