PNP detiene a extrabajador acusado de extorsionar a distribuidora donde laboró en SMP: exigía pago de S/90 mil

El detenido fue identificado como Peter René Castillo González, de 38 años. | Fuente: RPP

Un extrabajador de una empresa distribuidora de cerveza fue acusado de extorsionar a la compañía donde laboraba, exigiéndole el pago de S/90 mil a cambio de no atentar contra las instalaciones y sus trabajadores.

El detenido responde al nombre de Peter René Castillo González, de 38 años, quien fue capturado por los efectivos de la Policía Nacional en la urbanización Los Rosales, en el distrito limeño de San Martín de Porres (SMP), luego que la empresa denunciara las amenazas ante las autoridades.

En diálogo con RPP, el general Víctor Revoredo, jefe de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional, señaló que las amenazas contra la empresa incluían el uso de explosivos y municiones, lo que ponía en riesgo a los trabajadores de la empresa.

“Inicialmente aparecen colaboradores como cobradores, posteriormente penetran, toman conocimiento del funcionamiento. Es así que, esta persona también había penetrado a está reconocida empresa, había trabajado [ahí], obtiene los teléfonos celulares y terminan extorsionando gravemente a esta prestigiosa empresa vinculada a la venta de cerveza”, informó Revoredo.

Castillo González fue sindicado por la PNP de ser líder de la banda criminal ‘La Hermandad del Norte’.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Otros detenidos y objetos incautados

Durante el operativo policial, la PNP también detuvo a una mujer, identificada como Darlín Pierina Barrios Pantoja, de 35 años.

En el vehículo en el que se desplazaban los detenidos también se incautaron cinco cartuchos de dinamita, 10 municiones y cuatro teléfonos celulares. Además, se hallaron manuscritos, fotografías y tarjetas financieras vinculadas con otros posibles casos de extorsión.