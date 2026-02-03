Últimas Noticias
El expresidente de EE.UU. Bill Clinton testificará ante el Congreso por el caso Epstein

La asistencia de los Clinton ante la Cámara Baja para testificar fue confirmada por el vocero del expresidente, Ángel Ureña en una publicación en X. | Fuente: Europa Press
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

El expresidente de Estados Unidos y su esposa, la exsecretaria de Estado, Hillary Clinton, acordaron este lunes testificar ante la Cámara de Representantes para esclarecer los vínculos y comunicaciones que pudieran existir durante los años en que Epstein operaba en círculos políticos y financieros de alto perfil.

El expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton (1993-2001) y la exsecretaria de Estado Hillary Clinton acordaron este lunes testificar ante la Cámara de Representantes en la investigación sobre el caso del pedófilo Jeffrey Epstein.

La asistencia de los Clinton ante la Cámara Baja para testificar fue confirmada por el vocero del expresidente, Ángel Ureña en una publicación en X.

Ureña respondió a una carta del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes diciendo que los Clinton habían "actuado de buena fe" y que los senadores "no lo habían hecho".

El expresidente Clinton "estará ahí", resaltó Ureña y dijo que se espera que la asistencia a testificar marque un precedente en este tipo de casos.

El llamado a declarar de Bill y Hillary Clinton se enmarca en una investigación más amplia sobre la red de Jeffrey Epstein y las posibles conexiones de figuras públicas con sus delitos. Aunque ninguno de los dos ha sido acusado de irregularidades, los legisladores buscan esclarecer los vínculos y comunicaciones que pudieran existir durante los años en que Epstein operaba en círculos políticos y financieros de alto perfil.

Departamento de Justicia realizó masiva publicación de documentos

La semana pasada el Departamento de Justicia publicó más de tres millones de páginas de documentos, 2 000 videos y 180 000 imágenes relacionados con la investigación.

Legisladores y víctimas criticaron el proceso por demoras, redacciones defectuosas y la exposición involuntaria de nombres de sobrevivientes, incluidas decenas de menores, lo que llevó al retiro temporal de miles de archivos mientras se revisan los procedimientos de protección de datos sensibles.

Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este lunes en la Casa Blanca que consideraba que el Departamento de Justicia debía dejar de lado el caso Epstein y volvió a negar cualquier tipo de implicación con el magnate Epstein.

Informes RPP

Tambores de guerra en Medio Oriente: El mundo en vilo ante la advertencia de Trump a Irán

La tensión entre Estados Unidos e Irán ha escalado a niveles críticos tras el envío de una flota militar y las amenazas del presidente Donald Trump de actuar “con rapidez y violencia” si Teherán no acepta un acuerdo que limite estrictamente su programa nuclear. El conflicto actual entre Irán y Estados Unidos tiene raíces que se hunden en décadas de desconfianza mutua, como señala el siguiente informe:
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00
Jeffrey Epstein Bill Clinton

